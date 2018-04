Herausragend aus dem Kollektiv

Ganz anders präsentiert sich die Situationfür Albian Ajeti. Aus einem bescheidenen Kollektiv war er es, der herausstechen konnte. «Albi ist gegen Lausanne und Sion sehr, sehr gut gewesen», lobt ihn auch sein Trainer Raphael Wicky, dem es für gewöhnlich eher fernliegt, einzelne Akteure seiner Mannschaft öffentlich zu beurteilen. Mit den mannschaftsdienlichen, kämpferischen und physischstarken Darbietungen in den vergangenen Spielen hat sich der 21-Jährige das Lob verdient.

So hat er es auch geschafft, van Wolfswinkel auf die Bank zu verdrängen. Gleich zwei Mal musste dieser vor der Nati-Pause über die volle Distanz zuschauen, wie Ajeti ihm den Rang abläuft und seine starken Leistungen auch noch mit einem Tor gegen Sion und einem Assist gegen Lausanne krönt. «Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung. Wir wissen alle, dass in Basel der Konkurrenzkampf viel grösser ist als in den anderen Schweizer Mannschaften. Wir haben sehr viele sehr, sehr gute Spieler. Da muss jeder Spieler glücklich sein über die Minuten, die er bekommt.»

Kein Platz für das Ego

Bislang konnte er derer mehr sammeln im 2018 und hat somit auch statistisch die Nase vorn. «Ricky und ich sind beide klare Sturmspitzen und daher direkte Konkurrenten. Aber es ist ein gesunder Konkurrenzkampf und wir haben weder Streit, noch grätschen wir uns im Training gegenseitig um. Wir haben viel miteinander zu tun und teilen mehr oder weniger die gleichen Interessen.» An ihrem Verhältnis habe sich nichts geändert, seit er an van Wolfswinkel vorbeigezogen ist. Platz für persönliche Befindlichkeiten habe es sowieso nicht. «In der aktuellen Situation muss man das Ego einfach mal abschalten. Die Mannschaft steht im Vordergrund.»

Geändert habe er an sich oder seiner Art zu trainieren nichts, um Wicky davon zu überzeugen, dass er die bessere Wahl ist. Ajeti sieht sich aber als den robusteren Spieler an, sagt, dass er daher vielleicht mehr gepasst habe in den vergangenen Partien. «Der Trainer ist einen Tag vor dem Spiel zu mir gekommen und hat mir gesagt, ‹Junge, ich will, dass du morgen spielst, und ich will, dass du dich zerreisst und Vollgas gibst.›»