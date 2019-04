Rory McIlroy, Nordirlands Wunderkind aus dem Städtchen Holywood bei Belfast, mittlerweile 29 Jahre alt, hat seine bislang vier Triumphe an Majorturnieren gut verteilt. Zweimal gewann er die US PGA Championship, je einmal das US Open und das British Open. Es fehlt also einzig der Titel am berühmtesten und prestigeträchtigsten Turnier, dem US Masters im Augusta National Golf Club im Bundesstaat Georgia.

Den Karriere-Grand-Slam müsste Rory McIlroy eigentlich schon lange im Sack haben. Am US Masters 2011, als er erst 21 Jahre alt war, spielte er an den ersten drei Tagen in einer eigenen Klasse, was ihm für die Schlussrunde eine Reserve von vier und mehr Schlägen auf die Konkurrenz eintrug.

Auf den letzten 18 Löchern erlebte McIlroy jedoch ein Desaster. Er benötigte 80 Schläge, deutlich mehr als alle 48 übrigen Finalisten, und fiel in den 15. Rang zurück. Zerknirscht musste er dem Sieger Charl Schwartzel gratulieren, der seither nichts bedeutendes mehr gewonnen hat.

Nie mehr dem Sieg nahe

McIlroys Kollaps wurde in der Golföffentlichkeit mit jenem von 1996 verglichen, als der Australier Greg Norman sechs Schläge Vorsprung auf den Engländer Nick Faldo mit auf die Schlussrunde nahm. Zuletzt siegte Faldo um fünf Schläge. Nach diesem traumatischen Erlebnis ist McIlroy in Augusta noch fünfmal in die Top Ten gekommen, aber nie mehr ganz nahe an den Sieg heran.