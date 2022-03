Gesamtweltcupsieger 1992 «Von einem Privatteam würde ich Marco Odermatt abraten» – die Tipps von Skikönig Paul Accola Vor 30 Jahren gewann Paul Accola als einer von erst vier Schweizern den Gesamtweltcup. Was hält der Bündner von seinem Nachfolger?

Paul Accola hat den Gesamtweltcup vor 30 Jahren gewonnen. Das sagt der Bündner über Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami. Bild: rs

300 Punkte. Diesen Vorsprung gab Marco Odermatt vor den zwei Riesenslaloms in Kranjska Gora als magische Marke an, bei welcher er den Zweikampf um den Gesamtweltcup mit Aleksander Aamodt Kilde vor dem Finale in Courchevel als erledigt betrachtet. Nun sind es 319 Zähler und der 24-jährige Nidwaldner wird nach Peter Lüscher (1979), Pirmin Zurbriggen (1984, 1987, 1988 und 1990), Paul Accola (1992) und Carlo Janka (2010) der erst fünfte Schweizer Gewinner der grossen Kristallkugel sein.

Der 55-jährige Paul Accola erinnert sich an die Saison seines Triumphs, als er neben der Gesamtwertung auch die Disziplinenkugeln im Super-G und in der Kombination holte sowie sämtliche sieben Einzelsiege seiner Karriere feierte. Der Davoser sagt, wie er den momentanen Ski-Überflieger wahrnimmt und was er Marco Odermatt rät.

Marco Odermatt ist der Gegenentwurf zu Ihnen: Ein pflegeleichter Traumschwiegersohn, der nur lobende Worte über alle übrig hat und nirgends aneckt! Es gibt offenbar verschiedene Wege zum Erfolg?

Paul Accola: Das sehe ich überhaupt nicht so wie Sie!

Erzählen Sie!

Ich habe das Gefühl, wir beide sind genau die gleichen, konsequenten Typen. Marco darf es einfach nicht laut sagen, wenn ihm etwas nicht passt. Der einzige Unterschied ist, dass Odermatt nicht Slalom fährt. Und im übrigen: In jenem Jahr, als ich den Gesamtweltcup gewann, war ich auch der Traumschwiegersohn. Zum Störefried für einige wurde ich erst danach.

Was zeichnet Marco Odermatt aus?

Er hat das Skifahren, wie es heute gefordert wird, brutal im Griff. Mit wenig Aufwand auf dem Ski viel erreichen. Das kann er extrem gut.

Wo liegen denn die grössten Unterschiede des Skiweltcups im Vergleich zu Ihrer Blütezeit?

Als ich begann, gab es keine Carvingski. Mit ihnen ist Skifahren viel einfacher geworden. Wenn jemand das Carven beherrscht, kann jeder schnell sein.

Mit dem Gewinn des Gesamtweltcups ist das grösste Ziel im Skisport erreicht. Droht danach ein Loch?

Mein Karriereverlauf könnte diesen Anschein erwecken. Aber ich selbst sehe da überhaupt keinen Zusammenhang. Mein Problem damals war, dass ich viel zu sehr gegen den Skiverband kämpfen musste. Die Verantwortlichen haben nicht begriffen, was ich wollte. Ich konnte mich nicht richtig ausdrucken und sie haben nicht gecheckt, dass ich für den Erfolg des Teams und nicht für mich gekämpft habe. Mike von Grünigen sagte mir bei einem Treffen, ich hätte mich damals viel mehr auf mich konzentrieren sollen.

Raubten die Konflikte mit Verband und Trainern eher Energie oder gaben sie sogar Energie?

Sie fressen brutal und ausschliesslich Energie. Das beobachte ich auch bei Odermatt, wenn ich seine Kritik im Vorfeld der Olympiaabfahrt anschaue. Das hat ihm auch nicht geholfen.

Wieso haben Sie es trotzdem getan?

Ich war naiv. Ich dachte, ich müsste diesen Karren ziehen. Wenn nicht einmal unsere Chefs begreifen, wie es eigentlich laufen sollte. Das Traurige ist, dass sie es bis heute nicht begriffen haben.

Wie sollte es Ihrer Ansicht nach laufen?

Für mich ist Karl Frehsner das absolute Topbeispiel. Er hatte eine riesige Breite im Team. Daraus entstanden ein gesunder Konkurrenzkampf und entsprechender Erfolg. Wenn man heute fünf Schweizer Männer aufzählen kann, die um Siege mitfahren, ist das schon viel.

Eine breitere Spitze lässt sich nicht einfach hervorzaubern!

Wir sind strukturell falsch aufgestellt. Wir haben zwar die Sportgymnasien, das ist in Ordnung. Aber diese einfachen Leute, die früher das Gros der erfolgreichen Kaderathleten stellten, fehlen. Es sind oft Söhne oder Töchter aus Bauernfamilien im Berggebiet. Diese lernen als Kinder das Element Schnee so richtig kennen. Das kreide ich der heutigen Generation an. Sie können alle super Tore fahren, aber das freie Fahren beherrschen sie nicht.

Bei Marco Odermatt wird genau das als Erfolgsfaktor genannt!

Et voilà. Ich finde es sensationell, dass er oder sein Vater sich getrauen, diesen Faktor explizit zu nennen. Das hören nicht alle im Verband gerne. Auch das Sommertraining auf dem Gletscher dient zur Beschäftigung der Trainer. Dass man sich dabei aber als Skifahrer weiterentwickeln kann – vergiss es. Zum Ende des Gletschertrainings fällt die Hälfte der Fahrer bereits aus, das Verletzungsrisiko ist derart gross.

Zurück zum Vergleich mit Marco Odermatt: Welche Tipps können Sie ihm als Gesamtweltcupsieger aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen mit auf den Weg geben?

Ich möchte ihm diese sehr gerne einmal unter vier Augen weitergeben, aber nicht öffentlich!

Wieso nicht?

Wenn ich das einem Journalisten erzähle, ist die Hälfte der Wirkung bereits verflogen. Euch geht es immer nur um die fette Schlagzeile, damit ihr eure Zeitungen verkaufen könnt. Ich habe immer gesagt: Die Medien und die eigenen Trainer sind die grössten Gegner der Fahrer. Ich war rückblickend ein Depp, dass ich meine Streitigkeiten über die Medien ausgetragen habe.

Vergleichen wir weiter: Sie bestritten alle Disziplinen. Das macht heute keiner mehr. Wieso nicht?

Soll ich ehrlich sein?

Alles andere wäre schade.

Sie sind zu faul. Für mich war das immer ein Vorteil. Wenn es im Slalom nicht funktioniert hat, konnte ich auf den Riesenslalom ausweichen oder auf den Super G. Die heutigen Slalomspezialisten trainieren Tausende von Stunden, um im Winter zehn Rennen zu bestreiten – und dabei noch fünfmal auszuscheiden. Ein richtiger Athlet macht Sport, weil er den Wettkampf liebt. Es gibt nichts Cooleres. Und viele heutige Skifahrer verzichten durch ihre Spezialisierung genau auf dieses Wettkampferlebnis. Ich weiss nicht, vor was diese Angst haben. Zum Glück gibt es das Beispiel von Marco Odermatt, der vier Disziplinen fährt, wenn man die Kombination dazuzählt. Leider gibt es kaum noch Kombinationen.

Leider? Sie selber haben sich ebenfalls nicht immer wohlwollend zur Kombi geäussert.

Das war in Albertville, als ich sagte, wir würden besser Fussball spielen. Das habe ich aber gesagt, weil die Piste eine Katastrophe war, nicht die Disziplin.

Sie würden die Kombi also nicht abschaffen?

Auf keinen Fall. Ich hätte den perfekten Modus. Es zählt die Abfahrt und der erste Lauf des Slaloms. Dann können sich die Spezialisten danach voll auf die Entscheidung im Slalom fokussieren. Ich musste früher in beiden Läufen ins Ziel kommen. Mit einem Ausfall vergab ich im schlimmsten Fall 200 Punkte.

War die Belastung der vielen Rennen ein Grund, wieso Sie während vieler Jahre Ihrer Karriere gesundheitliche Probleme hatten?

Was für gesundheitliche Probleme? Ich bin bis heute topfit, hatte nie auch nur im Geringsten gesundheitliche Probleme. Wer erzählt so etwas?

In Ihrem Wikipedia-Eintrag steht, sie hätten chronische Rückenprobleme gehabt und seien deshalb nicht mehr auf Ihr vorheriges Level gekommen?

Von denen weiss ich nichts. Das muss man sofort streichen. Nicht mehr auf mein Level kam ich, weil ich auf viel zu vielen Nebenhochzeiten tanzen musste.

Bei Marco Odermatt stellt sich die Frage, ob er nicht besser auf ein Privatteam setzen sollte?

Davon würde ich ihm abraten. Für mich war es das Grösste, mich mit meinen Teamkollegen wie von Grünigen, Kälin oder Locher zu messen. Auch im Training hat man sich gegenseitig zu Bestleistungen gepusht.

Also kein Privatteam?

Mike von Grünigen hat mir kürzlich verraten, dass er seine Wunschbetreuer alle im Trainerteam von Swiss Ski integrieren konnte. Ich habe das nicht einmal gemerkt. Er hat das unglaublich clever gemacht.

Während Sie gegen Windmühlen gekämpft haben! Dann soll Odermatt seine Bedürfnisse innerhalb der bestehenden Strukturen durchsetzen?

Wenn er das wie Mike von Grünigen anstellt, dann ist das doch super. Wenn es niemand merkt und damit auch niemanden stört, dann passt es so auch für alle. Ich weiss noch: Ich habe damals geredet und geredet, versucht und versucht. Doch passiert ist gar nichts. Die Trainer und Verantwortlichen sassen die ganze Zeit sicher im Sattel, egal, ob sie einen schlechten Job gemacht haben.

Bereuen Sie im Nachhinein, dass Sie sich damals so stark engagiert haben?

Ich bereue nur, dass es nichts gebracht hat. Und was mich am meisten angurkt: Alle erzählen, ich sei ständig am Ausrufen gewesen. Das war kein Ausrufen, das waren Hilfeschreie.

Zurück zu Ihrer Grosstat: Nehmen Sie uns kurz mit in diese magische Saison 1991/92 ! Wieso lief es damals so gut?

Weil ich im Kopf total frei war. Keine Sekunde musste ich mit jemandem streiten. Auch die Journalisten lagen mir damals zu Füssen. Ich weiss noch, dass ich während des gesamten Winters nur fünf Tage zuhause in Davos war.

Welche Bedeutung hatte der Gewinn der grossen Kugel für Sie?

Es gibt nichts Grösseres für einen Skifahrer. Es gibt in der Schweiz viel mehr Olympiasieger als Gesamtweltcupsieger.

Und welche Auswirkungen hatte der Erfolg?

Die Bekanntheit steigert sich beträchtlich. Man kennt mich bis heute. Nur die Jüngeren vielleicht nicht mehr. Am Wochenende war ich als Helfer beim Frauen-Weltcup in Lenzerheide. Einige junge Soldaten hatten keine Ahnung mehr, wer ich bin. Es ist immerhin 30 Jahre her.

Wenn man Ihren Karriereverlauf betrachtet, dann müsste Ihre heutige Lieblingsathletin eigentlich Lara Gut-Behrami heissen?

Wie sie von den Medien und auch von gewissen Trainern dargestellt wird, ist doch zum Kotzen. Sie tut mir wirklich leid.

Ist sie mit ihrer Art nicht auf eine gewisse Art selber mitschuldig?

Am Schluss trägt man sicherlich eine Mitschuld. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber wie wäre es, wenn es umgekehrt wäre: Lara Gut-Behrami als Liebling der Nation. Es wäre für alle unendlich viel einfacher. Ich finde sensationell, was diese Frau sportlich zeigt. Und immer wieder wird sie angegangen. Das frisst Energie und bringt niemandem etwas.

Sie haben nicht das Gefühl, dass der Umgang wischen Verband und Athleten heute besser ist, dass die Wünsche der Athleten heute mehr berücksichtigt werden?

Ich kann es nur hoffen. Es wäre auch ein absolutes Muss. Für das sind doch Verband und Trainer im Sport da. Sie müssen den Athleten den Teppich auslegen. Nichts anderes.

Ich glaube, wir sind durch mit den Fragen!

Eine Episode hätte ich noch.

Nur zu.

Es war an einer Junioren-Schweizermeisterschaft in Dallenwil. Nachdem wir im Skiclub Davos ausschliesslich Slalom trainierten, war ich damals das erste Mal in meiner Karriere gut in einem Riesenslalom, stand als Dritter erstmals auf dem Podest. Als ich heimkam, motzte mich mein Bruder an, ich hätte einen Ski von ihm dabeigehabt. Als ich die Ski auspackte, war einer tatsächlich zehn Zentimeter länger als der andere. Ich fuhr meinen bis anhin besten Riesenslalom mit zwei unterschiedlich langen Ski, ohne dass ich das gemerkt hätte. So etwas darf ich heute auch niemandem mehr erzählen (lacht).