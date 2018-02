Vor einem Jahr war Biel mit einem durchschnittlichen Jonas Hiller in den Playoffs gegen den SCB im Viertelfinale chancenlos. Kein Polemiker, wer jetzt sagt: aufgrund der Tabellenlage ist durchaus möglich, dass der Meister im Halbfinale auf Biel trifft (so denn beide Teams die erste Runde überstehen).

Und wenn dann der Unterschied zwischen Jonas Hiller und Leonardo Genoni so gross ist wie hier – dann ist der Meister in höchster Gefahr. Die Vorgänge auf der Torhüterposition hier in Südkorea können die Meisterschaft entscheiden. Gut, das ist ein wenig zugespitzt. Aber ein wenig Polemik muss sein.

Patrick Fischer war nach dem missglückten Auftakt gegen Kanada ruhig geblieben. Diese Gelassenheit hat viel zur starken Reaktion seiner Mannschaft beigetragen. Er hat nun auch auf die geglückte Reaktion mit staatsmännischer Gelassenheit reagiert. «Das Resultat ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Aber wir nehmen es so wie es ist.»

Der Nationaltrainer steht nur vor seiner heikelsten Personalentscheidung: wen er gegen Tschechien ins Tor stellt, ist nicht so wichtig. Er sagt auch nicht, wer am Sonntag im Tor stehen wird.

Entscheiden ist, wen er im Achtelfinale oder, wenn wir uns direkt qualifizieren, im Viertelfinale einsetzt. Ist auf die Hochform von Jonas Hiller Verlass? Oder könnte es sein, dass Leonardo Genoni auf die schwache Partie gegen Kanada genauso stark reagieren wird sie seine Vorderleute gegen Südkorea und uns im in die nächste Runde hext?

Die Schweiz «reloaded» tritt bereits am Sonntag (9:40 Uhr Schweizer Zeit) zum dritten und letzten Gruppenspiel gegen Tschechien an. Auch mit drei Punkten ist der Gruppensieg nach menschlichem Ermessen wegen der Niederlage gegen Kanada nicht mehr machbar. Aber dank dem korrigierten Torverhältnis haben wir im Falle eines Sieges nun gute Chancen, der beste Gruppenzweite zu werden – und so direkt ins Viertelfinale zu kommen.