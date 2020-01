Das sagt Roger Federer nach dem überstandenen Härtetest an den Australian Open

Der Baselbieter Roger Federer steht bei den Australian Open in den Achtelfinals. Gegen den 30-jährigen Australier John Millman (ATP 47) setzt er sich nach 4:03 Stunden mit 4:6, 7:6, (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 durch.

Nur wenig hätte gefehlt, und Federer wäre bereits zum Ende der ersten Turnierwoche ausgeschieden. 6:6 stand es im entscheidenden fünften Satz, ein Matchtiebreak musste entscheiden (wer zuerst 10 Punkte erreicht, gewinnt). In diesem lag Federer bereits mit 4:8 zurück – ehe er den Kopf doch noch aus der Schlinge zog. Federer gewann sechs Punkte in Serie und damit das Spiel.

Nach dem Spiel sagte er auf dem Platz: «Oh mein Gott, das war brutal. John spielte herausragend. Ich dachte, ich muss es weiter probieren. Ich im Kopf schon begonnen, meine Niederlage zu erklären.» Und weiter: «Zum Glück war das hier ein Matchtiebreak und kein <normales> Tiebreak, sonst hätte ich schon wieder verloren. Die Dämonen sind immer hier.» Damit nahm Federer Bezug auf die Niederlage im Wimbledon-Final letztes Jahr gegen Novak Djokovic, als er gleich drei Sätze im Tiebreak verloren hatte.

Federer hatte für seinen Gegner Millman nur lobende Worte übrig. «Er hat herausragend gespielt. Und mir immer wieder Probleme bereitet. Ich fühlte mich nie wirklich wohl.»

Um 00:50 Uhr Ortszeit verwertet Federer den Matchball

100 Siege hat Federer inzwischen auch bei den Australian Open feiern können. Den ersten am 18. Januar 2000 gegen Michael Chang. Damals sagte er: «Grand-Slam-Matches sind für einen Profi wie ein Schaulaufen, da muss man zeigen, was man draufhat.»

Sechs Mal gewann Federer in Melbourne mittlerweile den Titel: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 und 2018 seinen 20. und bisher letzten Grand-Slam-Titel. Um 00:50 Uhr Ortszeit verwertete er seinen ersten Matchball. Federers Gegner in den Achtelfinals ist der 27-jährige Ungar Marton Fucvsovics (ATP 67). Federer gewann beide bisherigen Duelle, beide ohne Satzverlust, zuletzt 2019 in den Viertelfinals von Dubai auf dem Weg zu seinem 100. Turniersieg.