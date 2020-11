Das letzte Nati-Aufgebot des Jahres ist da – mit drei prominenten Rückkehrern

Ab nächster Woche stehen die letzten Länderspiele des Jahres für die Schweizer Nationalmannschaft an. Zunächst das Testspiel am Mittwoch in Belgien. Danach die Heimspiele in der Nations League gegen Spanien (14.11.) und die Ukraine (17.11.). Nach fünf sieglosen Spielen im Jahr 2020 will Vladimir Petkovic endlich den ersten Sieg.

Dafür hat Nationaltrainer Vladimir Petkovic 24 Spieler aufgeboten. Im Vergleich zu den letzten Spielen gibt es nur wenige Änderungen. Manuel Akanji und Renato Steffen sind nach überstandenen Corona-Erkrankungen zurück. Dazu auch der zuvor am Fuss verletzte Breel Embolo. Als dritter Torhüter ist zudem Gregor Kobel dabei, der bei Aufsteiger Stuttgart in der Bundesliga Stammtorhüter ist (sechs Spiele, sieben Gegentore). Kobel stand letztmals im September 2018 im Aufgebot, der 22-jährige Zürcher vertritt den angeschlagenen Jonas Omlin.

Das sind die Nationalspieler in der Übersicht