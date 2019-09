Alte Liebe neu entdeckt. So oder ähnlich. Es würde zum rührseligen Fredy Bickel und seinem jüngsten Stück passen. Der Fussball-Manager kehrt zum Grasshopper Club zurück. Also dorthin, wo er 1992 ins Fussball-Business eingestiegen ist. Und weil Bickel ein Anhänger von gefühlsduseligen Schlagern und ein feinfühliger Mensch ist und nebenbei so herzerwärmend melancholisch dreingucken kann, liegt die Versuchung nahe, die Geschichte mit Puderzucker zu bestreuen. Aber Romantik wäre hier der falsche Ansatz.

GC will acht Millionen sparen

Beide Parteien durchleben nicht ihre beste Phase. Rekordmeister GC wird nach dem Abstieg in die Challenge League ziemlich durchgeschüttelt. Es fehlt Geld, es fehlt Personal und es fehlt eine Zukunftsaussicht. Bickel wiederum hat beruflich schwierige Monate hinter sich. Monate der Desillusionierung, der Enttäuschungen, der geplatzten Träume. GC und Bickel, das ist trotzdem keine Selbsthilfegruppe desperater Seelen. Viel eher ist es gerade wegen der Rückschläge eine aus der Opportunität entstandene Beziehung.

Acht Millionen Franken will GC nach dem erstmaligen Abstieg nach 70 Jahren einsparen. Das Budget beträgt zwar immer noch etwas mehr als 13 Millionen, was ein sehr guter Wert ist in der Challenge League. Aber GC kann nur die Hälfte dieses Betrags aus eigener Kraft erwirtschaften. Je 3,25 Millionen müssen die beiden Besitzer Stephan Anliker und Peter Stüber einschiessen, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Dabei läuft dieser Betrieb schon ziemlich schmalspurig. So wurde, obwohl man die Stelle bereits ausgeschrieben hatte, auf die Einstellung eines Medien-Managers verzichtet – aus finanziellen Gründen.