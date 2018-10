Thabo Sefolosha, Sie stehen vor Ihrer 13. NBA-Saison. Kommen nostalgische Gefühle auf?

Thabo Sefolosha: Nein, wieso, weil ich nächstes Jahr 35 werde? Ich denke nicht, dass das meine letzte NBA-Saison sein wird. Die vergangene Saison mit Utah Jazz hat mir viel Selbstvertrauen gegeben, bis zur Verletzung lief es gut.

Wie geht es Ihrem rechten Knie? Im Januar hatten Sie eine Innenband-Verletzung erlitten.

Dem Knie geht es gut. Die lange Sommerpause kam mir entgegen. Ich trainiere mit voller Intensität und das Knie hält.

Spürt Ihr Körper die 12 NBA-Saisons?

Ja, am Morgen, wenn ich aufstehe, spüre ich sie und am Abend, wenn ich schlafen gehe (lacht). Aber ich denke, dass ich noch weitere zwei, drei Saisons in der NBA spielen kann.

Zum Saisonstart sind Sie aber für fünf Spiele gesperrt, wegen eines Drogen-Vergehens.

Das ist nicht ideal. Aber ich habe es mir selbst eingebrockt und muss damit umgehen.

Was haben die verantwortlichen Leute von Utah Jazz zu Ihrem Vergehen gesagt?

Es gab natürlich Gespräche mit dem Management, und dass es nicht erfreut war, ist logisch.

Und der Coach, Quin Snyder?

Der ist gut.

Hat er nicht gesagt. Oh, dieser Thabo. Zuerst die Geschichte mit Problemen mit der New Yorker Polizei und jetzt diese Kiffer-Story?

Nein, er war natürlich nicht glücklich, das ist klar. Das war ein Fehler von mir und ich habe daraus gelernt.