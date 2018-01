«Tennis ist ein Spiel und kein Job»

Das alles sind alte Geschichten, wie auch die verbüsste Dopingsperre Scharapowas. Doch sie zeigen, wie auch die Auslosung, wie sehr dem Frauentennis die Gesichter und Rivalitäten derzeit fehlen. «Das Frauen-Tennis ist einseitiger geworden, monotoner. Es geht nur noch darum, noch härter auf den Ball zu schlagen und schnell an die Spitze zu kommen. Das ist falsch», sagte Martina Hingis im letzten Sommer im Interview zur «Nordwestschweiz».

Mit ihr, Jennifer Capriati, den Williams-Schwestern oder Anna Kournikowa sei der Sport zu ihrer Zeit noch farbenfroher gewesen. «Tennis ist immer noch ein Spiel und kein Job», sagte Hingis.

Es gibt nur wenige Sportarten, die so sehr von Rivalitäten leben wie das Tennis. Bestes Beispiel ist der Männer-Zirkus. Als vor einem Jahr Roger Federer und Rafael Nadal in Melbourne den Sieger ermittelten, schien für einen Moment die Zeit still zu stehen.

Wer füllt das Vakuum?

Bei den Frauen ist das anders. Niemand konnte in den letzten Monaten das Vakuum ausfüllen, das Serena Williams hinterlassen hat. Trotz fundamentaler Umwälzungen an der Spitze hat sich bisher keine neue Weltordnung etabliert. So wechselten sich im letzten Jahr fünf Spielerinnen an der Spitze des Rankings ab.

Nach Williams gewannen mit Jelena Ostapenko, Garbine Muguruza und Sloane Stephens drei verschiedene Spielerinnen in Paris, Wimbledon und New York. Weihnachten feierte aber Simona Halep als Erste der Weltrangliste, vor Caroline Wozniacki. Beide gehören seit Jahren zur Weltspitze, einen Grand-Slam-Titel sucht man in ihrem Palmarès indes vergeblich.

Das weckt Begehrlichkeiten. Belinda Bencic sagt: «Man hat ja gesehen, wie Jelena Ostapenko 2017 fast aus dem Nichts einen Grand-Slam-Titel gewann. Da denkt man schon, dass man das auch schaffen könnte.»