So ist die beste Möglichkeit, von Kasan ins 300 Kilometer entfernte Samara zu gelangen, die Auto-Route. Sascha fährt die Strecke dreimal pro Woche und spart sich mit jedem Passagier Benzingeld, deshalb bietet er sich als Mitfahrgelegenheit an. Unglücklicherweise ist die Strasse in derart desolatem Zustand, dass daneben der Wald von Arenberg beim Rad-Klassiker Paris–Roubaix eine in Watte gepackte Autobahn ist.

Auch wenn sich Sascha alle Mühe gibt, immer nur mit zwei Reifen in den Schlaglöchern zu landen, muss ich in den sechs Stunden wohl gleich viele Schläge einstecken wie Wladimir Klitschko bei seinem letzten Kampf gegen Anthony Joshua.

Jekaterinburg: Industriestadt mit dem gewissen Etwas

Entsprechend froh bin ich, ist das nächste Ziel wieder mit dem Zug erreichbar. Jekaterinburg ist bereits der östlichste WM-Standort, knapp 2000 Kilometer von Moskau entfernt. Bis vor wenigen Jahren war die im Uralgebirge gelegene Stadt vor allem für Gewerbetreibende interessant, doch dank der Transsibirischen Eisenbahn trägt der Tourismus mittlerweile einen knapp zweistelligen Prozentbereich zum wirtschaftlichen Erfolg der Stadt bei. Das Stadtzentrum lädt zum Verweilen ein, die Menschen geben sich viel Mühe, Reisende willkommen zu heissen. Das Militär hält eine Parade ab, an jeder dritten Strassenecke sitzt ein Musikant.

In dieser Stadt arbeitet Mikhail, eigentlich als Ingenieur. Doch weil er Freude an Fussball und Sprachen hat, länger in Europa studierte und grundsätzlich ein geselliger Mensch ist, hilft er seit 2012 mit, dass die WM in Jekaterinburg ein Erfolg wird. Mikhail kümmert sich um Stadtpläne für Touristen, die Betreuung Medienschaffender und die Koordination von Volunteers.

Der Job sei fantastisch, sagt der 30-Jährige. Nervig sei nur, dass es ab und an Reibereien zwischen dem Organisationskomitee der WM, das zentralistisch geführt ist, und der Stadt gibt. So würde Moskau teilweise Schulungen nicht wie versprochen abhalten und viel Freude an Bürokratie entwickeln.