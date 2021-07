Automobilsport Wenn das «Enfant terrible» zum Hoffnungsträger heranwächst Max Verstappen spaltet die Gemüter – aber er könnte dafür sorgen, dass wieder einmal ein Fahrer im Red Bull Weltmeister wird.

Ein Bild, das die Formel-1-Fans diese Saison immer öfters zu sehen bekommen: Verstappen als Sieger. Bild: Key (Spielberg, 27. Juni 2021)

Schon früh in seiner Karriere galt Max Verstappen als Rüpel der Rennstrecke. Er polarisierte aufgrund seines brachialen Fahrstils. Er überholte, wo es sich die anderen nicht getrauten. Und wenn ihm etwas nicht passte, äusserte er das. Damals war Max Verstappen knapp 18 Jahre alt, ein absoluter Rookie im ­Formel-1-Fahrerfeld. Heute ist er 23 Jahre alt, fährt seine siebte Saison in der Formel 1 und gilt als Favorit für den Weltmeistertitel.

Verstappen steht für die Hoffnung der Formel-1-Fans auf Abwechslung nach Jahren der Mercedes-Dominanz. Und er ist der Hoffnungsträger seines Rennstalls Red Bull, der seit Sebastian Vettel 2013 keinen Weltmeister mehr stellte. Seit sieben Jahren dominiert Mercedes mit Lewis Hamilton den Sport. Sechs Mal wurde der Brite in den vergangenen sieben Jahren Weltmeister, einmal Nico Rosberg.

Die Hoffnung auf Veränderung

Die Fans sehnen sich nach spannenden Rennen, bei denen nicht Hamilton mit massivem Vorsprung gewinnt. Durch Max Verstappen wächst die Hoffnung auf Veränderung. Auf auf einen Wechsel an der Spitze. Dass Verstappen der Mann ist, der die Sehnsüchte stillen kann, hat er schon mehrmals bewiesen. Mit seinen 23 Jahren verzeichnet der Niederländer bereits 48 Podestplätze und 14 Rennsiege. Ausserdem wurde er zwei Mal WM-Dritter.

Schon als Rookie (hier 2016) stand Verstappen neben den ganz Grossen auf dem Podest. Fernando Bizerra Jr. / EPA

Schon in seiner ersten Saison in der Formel 1 zeigte Ver­stappen, dass er ein zukünftiger Weltmeister sein kann. In seiner Rookie-Saison 2015 für Torro Rosso (heute AlphaTauri), das auch als Nachwuchslager für Red Bull gilt, ging er als erster Fahrer unter 18 Jahren an den Start, wurde im zweiten Rennen siebter und holte damit als jüngster Fahrer der Geschichte Punkte.

In seiner zweiten Saison startete der Niederländer so richtig durch. In vier Rennen mit Torro Rosso erzielte er jeweils drei Punkte. Red Bull entschied sich dazu, den Sitz von Daniil Kwyat an Max Verstappen zu vergeben.

Den Rennsport mit in die Wiege gelegt bekommen

Die Entscheidung sollte sich auszahlen: Verstappen gewann sein Debütrennen mit Red Bull. Eine Woche später stand er als Zweiter wieder auf dem Podest. Aber trotz der Erfolge wurde er von vielen Seiten weiter scharf kritisiert, vor allem aufgrund seiner aggressiven Fahrweise und seinem frechen Mundwerk: «Vollkommener Wahnsinn. Der gehört zurück in die Schule. So kann man nicht fahren», sagte Formel-1-Legende Niki Lauda 2016 nach einem Rennen in Spa.

Verstappen provozierte in der ersten Runde mit gewagten Manövern und plötzlichen ­Spurwechseln einen Crash mit Räikkönen und Vettel. Reue oder Einsicht zeigte der damals 18-Jährige keine: «Ich habe nur meine Position verteidigt. Wenn das jemandem nicht gefällt, ist das sein Problem.»

Die Affinität zum Rennsport kommt bei Verstappen nicht von ungefähr. Schon sein Vater Jos fuhr von 1994 bis 2003 in der Formel 1, war dabei aber nicht annähernd so erfolgreich, wie sein Sohn es heute ist. In 107 Rennen fuhr Jos Verstappen nur zwei Mal aufs Podest. Die Bilanz von Max sieht mit 48 Podestplätzen in 126 Rennen deutlich besser aus. Aber nicht nur von der Seite seines Vaters hat Max den Rennsport in den Genen: Seine Mutter Sophie Kumpen und deren Vater Robert Kumpen waren ebenfalls im Kartsport ­aktiv.

Vor allem als Neuling war Verstappen oft in Crashes verwickelt. Keystone

Dass sein Sohn Talent hat, erkannte Vater Jos Verstappen schon früh, wie er gegenüber dem deutschen Fernsehsender Sport1 erklärte: «Seit er sieben Jahre alt war, habe ich gesehen, dass er etwas Spezielles hat. Man konnte es im Rennen sehen, weil er auf der ersten Runde auf kalten Reifen immer wahn­sinnig schnell war. Und beim Überholen. Man sieht das, wo ­jemand überholen kann, wie er das vorbereitet – da war Max ­immer sehr gut.»

Den Weg in die Formel 1 ­ebnete einst auch der Vater, der viel Zeit in die Karriere seines Sohnes investierte. Jos Ver­stappen sagt: «Wir sind fast jeden Freitag nach der Schule mit dem Bus nach Italien gefahren. Dort standen zwei Tage Training auf dem Programm und am Sonntag das Rennen. Abends sind wir wieder nach Hause und am Montag ging es wieder in die Schule.»

Die Saison-Bilanz spricht derzeit für Max Verstappen

Dass sich die harte Schule seines Vaters ausgezahlt hat, kann Verstappen in dieser Saison be­weisen. Red Bull hat endlich ein Fahrzeug, das mit Mercedes mithalten kann. Dies bewies der österreichische Rennstall in den ersten acht Rennen: Fünf Mal ging der Sieg an Red Bull, drei Mal gewann Mercedes mit ­Lewis Hamilton. Diese Bilanz macht sich auch in der Fahrerwertung bemerkbar. Verstappen führt das WM-Klassement mit 156 Punkten, Hamilton belegt derzeit den zweiten Platz mit 138 Punkten.

Letztes Wochenende feierte der Niederländer mit seiner Crew. Francois Mori / AP

Im Heim-GP von Red Bull im österreichischen Spielberg am Sonntag könnte Verstappen den Vorsprung ausbauen. Dass ihm die Strecke in der Steiermark liegt, hat er schon letztes Wochenende bewiesen. Er ­realisierte einen Start-Ziel-Sieg mit deutlichem Vorsprung auf Hamilton. Die Saison dauert zwar noch 15 Rennen, aber die Chancen auf den ersten WM- Titel eines Niederländers stehen so gut wie nie zuvor.