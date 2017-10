Vorstösse, die St. Jakobs-Halle nach ihm zu benennen, scheiterten immer wieder – der letzte, jener des grünliberalen Baselbieter Landrats Hans Furer, vor fünf Jahren. Anfang Jahr war es für kurze Zeit dann doch so weit, als die Bezeichnung der St. Jakobs-Halle auf Apple Maps mit Roger-Federer-Arena ergänzt wurde. Inzwischen ist der Eintrag aber wieder verschwunden.

Das ist gut und recht, verglichen damit, was im Ausland aufgeführt wird, aber immer noch überschaubar. Als der Saisonfinal der acht Jahresbesten noch in Schanghai stattfand, meisselte die britische Künstlerin Laury Dizengremel einen Terrakotta-Federer. In der Tennis Hall of Fame in Newport zelebriert die digitalisierte Version Paradeschläge und erklärt den Besuchern Federers Liebe zum Tennis. Und in Basel? Dort ist das Denkmal ohne Denkmal heute wieder in Fleisch und Blut dabei zu bestaunen, wie es die Geschichte seines Sports neu schreibt. Geht es nach Roger Federer, dürfte das noch ein paar Jahre so bleiben. Der Moment, bis er in Stein gemeisselt wird, kann warten.