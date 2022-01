WM-Final «Snakebite» Wright dreht auf und wird zum zweiten Mal Darts-Weltmeister Nach 2020 hat Peter Wright zum zweiten Mal die Darts-WM gewonnen. In einem ausgeglichenen Final behielt der Schotte gegen den Engländer Michael Smith die Nerven und gewann mit 7:5 Sätzen.

Peter Wright mit der Sid Waddell Trophy für den WM-Titel. Bild: Luke Walker / Getty Images Europe

«Ich bin natürlich überglücklich», waren Peter Wrights erste Worte im Sieger-Interview. Noch mehr als die Freude stand dem 51-jährigen Paradiesvogel allerdings die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, das grosse Ziel erneut erreicht zu haben. Denn es war ein hartes Stück Arbeit, bei dem sowohl ihm wie auch seinem Finalgegner Michael Smith längst nicht alles wunschgemäss gelang.

Rund zweieinhalb Stunden lang boten sich der Schotte Wright und der Engländer Michael Smith ein ausgeglichenes Duell. Es war geprägt von grossen Schwankungen. Keinem der beiden gelang es, über längere Zeit sein Topniveau abrufen zu können. So warf Smith zwar 24 Mal das Maximum von 180 Punkten, verfehlte dafür aber beim Checkout viel zu oft das Doppelfeld.

Ein Highlight der Partie: Smith gelingt ein 167er-Finish. Video: Youtube/best darts clips

«Bully Boy» Smith war nervös in die Partie gestartet, fand dann nach einem 0:2-Satzrückstand besser ins Spiel. Er ging später mit 4:3 und 5:4 in Führung und lag im neunten Satz mit 2:0 in den Legs voraus. Doch eine WM-Partie mit Peter Wright ist erst vorbei, wenn der Hausmeister im «Ally Pally» das Licht löscht. «Snakebite» fightete sich zurück ins Match, gewann den Satz noch – und war plötzlich wieder da.

Das letzte Leg des WM-Finals 2022. Video: Youtube/best darts clips

Smith verkraftete den Bruch im Spiel nicht

Während der Verlust des Satzes sichtlich an Smith nagte, konnte Wright sein Niveau nun halten. «Ich habe zwischenzeitlich nicht gut gespielt», gab er zu. Deshalb versuchte er auch, durch einen mehrmaligen Wechsel seiner Darts, einen Weg zurück ins Spiel zu finden. Und den fand er.

Smith hingegen verkraftete den Bruch im Spiel – dass es 5:5 hiess und nicht 6:4 für ihn – nicht. Er vergoss am Ende bittere Tränen und konnte nach der 5:7-Niederlage nicht mehr als das Versprechen abgeben, es bei den nächsten Weltmeisterschaften wieder zu versuchen. Für den 31-jährigen Engländer war es die zweite Niederlage in einem WM-Final nach 2019, als er gegen den Niederländer Michael van Gerwen verlor.

Die Übergabe des WM-Pokals. Video: Youtube/sky sports darts

Weltmeister Wright durfte nach dem Triumph nicht nur die rund 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy in die Höhe stemmen. Er erhielt einen Siegercheck in der Höhe von 500’000 Pfund (rund 620’000 Franken). Smith tröstet ein Preisgeld von 200’000 Pfund über den verpassten WM-Titel hinweg.