Dank Wiederholung zur Premiere – der FC Basel vor dem Frankfurt-Rückspiel

Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich der FC Basel mit einer speziellen Konstellation konfrontiert sah. Mit einer speziell günstigen Konstellation: In ein Rückspiel in der K.o.-Phase der Europa-League gehen zu können mit einem 3:0-Vorsprung. Und das noch mit dem zusätzlichen Glück, dieses Polster auswärts erspielt zu haben.

Ende Februar war das, als sich die Basler auf Zypern gegen Apoel Nikosia diese hervorragende Ausgangslage erspielt hatten. Und in aller Ruhe im Rückspiel dank eines nie gefährdeten 1:0 zu Hause im Joggeli in die nächste Runde einzogen. Es war das letzte Heimspiel der Prä-Corona-Ära. Es war eine Zeit, in der das Virus noch nicht ganz angekommen war. Eine Zeit, als noch kaum jemand glauben konnte, dass die aktuelle Kampagne erst jetzt im August ihr Ende finden würde.

161 Tage wird das her sein, wenn heute Abend um 21 Uhr das erste europäische Heimspiel für den FCB seit diesem 1:0 über Nikosia angepfiffen werden wird. Und die Basler werden sich an jenen Abend erinnern. Denn die heutige Konstellation, sie ist dieselbe. Im vom Coronaausbruch geprägten Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt konnte der FCB ebenfalls auswärts 3:0 gewinnen. Vor leeren Rängen zwar, aber nichtsdestotrotz gegen ein Team aus der deutschen Bundesliga. «Es ist aber ein gefährliches Resultat», warnt Valentin Stocker am Tag vor dem Spiel. «Wenn wir ein Tor kriegen, kann es schnell gehen.»

Ohne Omlin - weil er auf dem Absprung ist?