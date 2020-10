Daniela Ryf über Testosteron, Muskeln und Sexismus – sie sagt: «Es ist total die Zeit der Frauen»

Wenn wir damit anfangen, können wir nicht mehr aufhören (lacht). Auf ganz verschiedenen Ebenen. Mein Trainer hat mal gesagt, ich sei die unperfekteste Athletin, die er kenne. Mein Umfeld ist alles andere als auf den Sport ausgerichtet. Und ich fühle mich am wohlsten mit Menschen, die gar keinen Sport machen. Das klingt etwas absurd, gibt mir aber eine gewisse Balance. Alle meine Kolleginnen sind keine Sportler. Oder bezüglich Motivation. Viele denken, ich sei immer motiviert. Aber es gibt viele Tage, an denen ich nicht gut gelaunt bin. Ich bin zum Beispiel kein Morgenmensch. Wenn ich am Morgen trainieren muss, braucht das jeden Tag Überwindung.

Nein, auf keinen Fall (lacht). Klar, es gibt diesen einen Tag im Monat, an dem ich so starke Bauchschmerzen habe, dass ich lieber nur im Bett liegen würde und nicht so leistungsfähig bin wie normal. Es gibt Sportlerinnen, die die Periode hormonell steuern, für mich ist das kein Thema, ich habe es versucht. Manchmal ist das halt Pech. Was spannend zu erfahren wäre, ist, wie sich beim Sport das Testosteron anfühlt. Oder wie es wäre, mehr Kraft zu haben. Andererseits: Wenn ich meinen Körper mit jenen der Männer vergleiche, denke ich: ‹Meine Arme sehen nicht so schlecht aus (lacht)›. Ich habe gar keine grossen Nachteile. Sowieso finde ich: Momentan ist total die Zeit der Frauen.

Ich bin auch körperlich keine Maschine, sonst wäre ich jetzt ja nicht verletzt (lacht). Die Frage ist doch: Was ist denn männlich und was ist weiblich? Vermutlich meinte er damit meine sensible Seite. Und ja, die gibt es. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, keine Frage. Und vielleicht merkt man mir das nicht immer an, weil ich das nicht so zeige. Aber es gibt Dinge, die treffen mich. Beispielsweise Kommentare in den sozialen Medien. Dort erhalte ich zwar sehr viel Zuspruch, aber ich fühle mich auch oft missverstanden und das lässt mich nicht kalt. Ich finde aber, das hat nichts mit weiblich oder männlich zu tun.

Ich finde, wir Frauen haben es im Leben besser als die Männer. Zum Teil sind sie arme Kerle, für sie ist es nicht einfach. Sie müssen sich immer die Frage stellen: Was darf man als Mann noch sagen, ohne als Sexist abgestempelt zu werden? Das stelle ich mir schon schwierig vor. Denn ich finde: In vielen Bereichen sind wir Frauen gegenüber Männern sogar bevorzugt. Natürlich gibt es noch Bereiche, in denen es noch nicht so ist. Stichwort Lohngleichheit. Das sollte doch in unserer Zeit kein Thema mehr sein!

Es beschäftigt mich, wenn ich eine Weile nicht Rennen kann. Denn Rennen hat für mich viel mit Freiheit zu tun. Für mich ist es etwas vom Schönsten, wenn man man in den Wald rennen gehen kann. Beim Rennen verarbeite ich auch viel. Wenn das wegfällt, vermisse ich etwas. Ich spüre meinen Körper sehr gut. Schwierig wird es für, wenn ich nicht mehr wahrnehme, was dem Körper gut tut und was nicht. Diese Unsicherheit führt zu Hilflosigkeit, die man aushalten muss.

Durch den Sport verändert sich auch der Körper, der für sie in erster Linie ein Werkzeug ist. Aber welche Rolle spielt für Sie die Ästhetik?



Früher hatte ich Mühe damit, dass ich so muskulös war. Ich wollte dünnere Arme und einem Ideal entsprechen. Inzwischen bin ich aber sehr stolz auf meinen Körper. Ich habe gelernt, ihn zu akzeptieren, wie er ist, und ihn zu lieben. Wenn ich in den USA einkaufen gehe und die Leute sagen: «Oh, deine Arme sehen so fit aus, what are you doing?» und begeistert sind, finde ich das auch schön. Es ist ein Teil von mir. Mittlerweile bin ich sehr stolz darauf, stark zu sein. Ich werde immer fit sein wollen, weil ich mich in meinem Körper wohl fühlen will. Jeder hat andere Voraussetzungen, nach denen man seinen Körper formen kann, das muss man akzeptieren. Die Ästhetik ist aber nicht der Grund, weshalb ich das alles mache. Triathlons ist Schwimmen, Velofahren und Rennen. Die Ästhetik spielt keine Rolle. Jeder Körper ist anders. Das ist auch schön. Meine Botschaft ist: Zufrieden sein mit dem, was man hat. Gutes Aussehen ist ja relativ.

Trotzdem haben Sie sich früher bei Shootings in Magazinen schon freizügiger gezeigt. Wollten Sie damals bewusst zeigen, dass Sie nicht nur ein Kraftpaket sind, sondern auch eine feminine Seite haben?



Nein, so sehe ich das nicht. Das Bild ist durch die sozialen Medien verzerrt. Ich laufe ja nicht dauernd in Sportbekleidung rum und ziehe mich auch einmal gerne schön an. Ich habe diese andere Seite, man sieht sie nur weniger, und ich mache das auch sehr bewusst. Denn ich stehe für den Sport in der Öffentlichkeit. Wenn ich etwas Schönes erlebe, möchte ich das auch nicht immer mit der ganzen Welt teilen. Ich möchte mein Privatleben schützen, meine Familie und Freunde. Sie wissen manchmal nicht einmal, welche Wettkämpfe ich bestreite. Das ist es auch, was ich im Studium geniesse. Meine Mitstudenten kennen mich oft nicht und das ist sehr erfrischend. Es erdet, weil ich nichts Spezielles bin. Ich war immer lieber normal, obwohl ich es nie gewesen bin. Dort zählt nur, was du sagst und wie du dich gibst, und nicht, wer du bist. Darum: Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich zeigen muss, dass ich auch noch andere Seiten habe.