Dänemark Daumen hoch: Fussballer Eriksen meldet sich aus dem Spital Der dänische Fussballspieler Christian Eriksen meldet sich erstmals seit seinem Kollaps aus dem Spital. In einem Instagram-Post teilt der 29-Jährige mit, es gehe ihm, den Umständen entsprechend, gut.

Derweil haben in den vergangenen Tagen hunderte Menschen im Zentrum von Kopenhagen eine weisse Wand mit Graffiti und Genesungswünschen für den dänischen Fussball-Star bemalt. Über mehrere Meter ist die Wand mit Grussbotschaften übersät. Sie wurde am Ofelia-Platz in der Nähe des berühmten Hafens Nyhavn in der dänischen Hauptstadt errichtet, wo sie eine der Fanzonen dieses EM-Spielorts begrenzt.