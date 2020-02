Nach der Abfahrt von gestern Samstag folgte am heutigen Sonntag der Super-G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen. Gleich zwei Schweizerinnen gelingt die Fahrt aufs Podest: Corinne Suter gewinnt den Super-G von Garmisch und Wendy Holdener wird starke Dritte. Auch Michelle Gisin schafft es in die Top Ten und wird 7.