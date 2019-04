Was um alles in der Welt ist in diese sechs Typen gefahren? Sie sind eigens aus England in Tschechiens Hauptstadt gereist, um ihr Team im Achtelfinal der Europa League gegen Slavia Prag zu unterstützen. Doch bevor sie das tun, beleidigen sie den ehemaligen Chelsea-Crack Mohamed Salah übel. Johlend sind sie auf einem Video zu sehen: «Ai, ai, Salah is a bomber!» («Ai, ai, Salah ist ein Bombenattentäter!»). Wir verzichten an dieser Stelle auf die Verbreitung dieses Materials – stattdessen kriegen Sie ein Video von Salahs besten Aktionen im Jahr 2019 serviert.