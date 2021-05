Champions League Manchester City gewinnt gegen PSG mit 2:0 und zieht in den CL-Final ein Das Champions-League-Rückspiel zwischen ManCity und Paris Saint-Germain geht mit 2:0 zugunsten der Engländer aus. Damit stehen sie als erster Finalteilnehmer fest.

Riyad Mahrez traf heute doppelt. Dave Thompson / AP

Manchester City zieht dank einem 2:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain in den Champions-League-Final ein. Beide Tore der Citizens erzielte Riyad Mahrez. Zur Führung traf der Algerier bereits in der elften Minute, nach einer Hereingabe von Sintschenko.

Die Gäste aus Paris, die ohne Kylian Mbappé angetreten sind, fanden keine Wege durch die gegnerische Abwehr. Keinen einzigen Ball musste City-Goalie Ederson in der ersten Halbzeit parieren.

Zwar spielten sich die Gäste aus Paris immer wieder vors City-Tor, blieben aber im Abschluss relativ ungefährlich. Einzig ein Kopfball von Marquinhos an die Latte in der 17. Minute und ein Schuss von Di Maria knapp neben das Tor in der 20. Minute sorgten für ein wenig Spektakel im Strafraum der Engländer.

Doppelpack von Mahrez, Di Maria frustriert

Bei Paris schien so einiges nicht zu harmonieren. Mbappé-Ersatz Mauro Icardi blieb während seines ganzen Einsatzes praktisch ungesehen. Der Italiener verzeichnete während 62. Minuten keine Torchance.

Den Sieg der Citizens machte Mahrez in der 63. Minute mit seinem zweiten Treffer definitiv. Die Vorarbeit leistete City-Nachwuchstalent Phil Foden.

Nach dem Doppelpack von Mahrez machte sich bei den Gästen aus Paris der Frust deutlich sichtbar. Angel Di Maria liess sich in der 70. Minute gar zu einer Tätigkeit hinreissen. Während das Spiel unterbrochen ist, steht er Fernandinho absichtlich auf den Fuss.

City im Final

Damit dürfen die Citizens in gut dreieinhalb Wochen zum Champions-League-Final nach Istanbul reisen. Im der morgigen Halbfinalpartie zwischen Chelsea und Real Madrid wird der Gegner der Engländer ermittelt.