Champions League Die plötzliche Ernüchterung: YB verliert bei Atalanta Bergamo 0:1 Kein weiteres YB-Märchen: Die Berner verlieren ihr zweites Champions-League-Spiel bei Atalanta Bergamo 0:1 – sie bleiben dabei chancenlos.

11 Bilder 11 Bilder Tor für Atalanta Bergamo in der zweiten Halbzeit: Jubel bei den Spielern und Fans... Peter Schneider / KEYSTONE

Ein paar Minuten dauert dieser Champions-League-Abend noch. Ein paar Minuten der Hoffnung. Ein paar Minuten, um doch noch irgendwie ein Tor zu erzielen. Allein, YB kommt nicht einmal in die Nähe des Tores von Atalanta Bergamo. Ganz zum Schluss schiesst Martins noch aus grosser Distanz, doch der Ball geht übers Tor. Und darum endet dieses Spiel aus Schweizer Sicht ziemlich ernüchternd.

YB muss sich eingestehen, chancenlos gewesen zu sein. Es gelingt nie, die Magie des Sieges über Manchester United noch einmal zu entfachen. Stattdessen wird es eine Lehrstunde. Vielleicht auch darum, weil Atalanta von Anfang bis Ende mit vollster Konzentration und Ernsthaftigkeit zu Werke geht.

0:1 heisst es am Ende. Lange gelingt es dem Schweizer Meister irgendwie, das 0:0 zu halten. Mal mit Glück. Ganz sicher dank der tollen Leidenschaft. Am Ende aber ist der Treffer von Matteo Pessina in der 62. Minute folgerichtig. Nach einem Fehler von Lauper netzt er aus nächster Distanz ein.

Für den Moment gibt es darum nur eine gute Nachricht: Trotz der Niederlage ist für YB in dieser Gruppe noch immer alles offen.

Das aberkannte Tor von Atalanta

Das Heimteam agiert schon zu Beginn stark. Immer wieder nähert es sich dem YB-Tor. Nach fünf Minuten scheitert Zapata ein erstes Mal an David von Ballmoos. Gerade über die linke Seite rollt ein Angriff nach dem anderen an. Dass sich der deutsche Nationalspieler Gosens schon nach einigen Minuten verletzt auswechseln lassen muss, ist unerheblich. Es übernimmt einfach der dänische Nationalspieler Maehle.

Nach 18 Minuten kommt YB nur mit Glück um den Rückstand herum. Nach einem Freistoss drückt der ehemalige FCZ-Spieler Berat Djimsiti den Ball über die Linie. Doch der Videoschiedsrichter annulliert den Treffer, weil Toloi bei der Kopfballvorlage knapp im Abseits stand. Glück für YB – und Atalanta hadert schon wieder. Am Wochenende gelang im Spitzenspiel gegen Inter Mailand kurz vor Schluss das vermeintliche 3:2-Siegtor, aber schon da intervenierte der VAR. Trainer Gian Piero Gasperini sagte hinterher: "Es war die richtige Entscheidung. Aber wir würden den VAR natürlich trotzdem am liebsten verbrennen.»

YB und die grosse Chance von Elia

Die Berner versuchen, ihren Gegner so gut es eben geht zu kontrollieren. Allein, es gelingt zu wenig. Natürlich, YB läuft viel, verteidigt solidarisch. Aber es gehen viele Bälle verloren. Manchmal unnötig, manchmal weil der Druck der Atalanta-Maschinerie schlicht zu gross ist. Da ist ein Team am Werk, das einerseits viel Wucht entwickelt und gleichzeitig auch spielerisch überzeugt. Vor allem hat man stets das Gefühl, alle elf Spieler wissen genau, was ihre Nebenleute gerade tun. Der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler ist dabei ein ruhiger und überlegter Taktgeber.

Immer wieder verpasst Atalanta ein Tor knapp. Urs Lindt / freshfocus

Ein Tor fällt aber bis zur Pause nicht. Es ist die beste Nachricht aus YB-Sicht. Und hätte Elia in der 28. Minute beim einzigen nennenswerten Gegenangriff der Berner seinen Schuss gar ein bisschen präziser angesetzt – YB hätte sogar in Führung gehen können. Allein, es wäre etwas gar viel des Glücks gewesen.

Der Atalanta-Druck nimmt konstant zu

Nach der Pause erhöht Atalanta den Druck noch einmal. Natürlich, das Heimteam muss gewinnen. Schliesslich ist die Ausgangslage in dieser Gruppe F ist wegen des YB-Sieges gegen Manchester United ziemlich offen.

Die Überlegenheit von Atalanta wird immer eindrücklicher. YB kommt kaum mehr zum Atmen. Nach 62 Minuten muss von Ballmoos gegen Zappacosta retten. Noch immer gelingt es, irgendwie dieses 0:0 zu halten. Aber längst ist klar: Was dieses Atalanta Bergamo anbietet, fordert und überfordert YB viel mehr, als dies noch gegen Manchester der Fall war.

Dann aber kommt die 68. Minute und es passiert, was längst nur noch eine Frage der Zeit war: das Tor für Atalanta. Es ist vor allem darum bitter für YB, weil ein unnötiger individueller Fehler vorangeht. Lauper versucht, den Ball ins Aus rollen zu lassen, wird aber von Zapata daran gehindert und verliert den Ball. Zapata spielt zur Mitte, und dort kommt Pessina vor Hefti an den Ball – 1:0. Dass die Führung verdient ist, daran gibt es keinen Zweifel.

Dass es Atalanta am Ende aber so leicht gelingt, den Sieg ins Trockene zu bringen, ist gewiss ein bisschen ernüchternd.

Die Stimmen zum Spiel:

Michel Aebischer: Wir haben solidarisch und gut verteidigt. Sie kamen zwar zu einigen Chancen, aber alles kann man nicht verhindern. Mit dem Ball waren wir zu ungenau, unsere Pässe waren nicht sauber genug. Aber insgesamt war das kein schlechtes Spiel. Und drei Punkte aus zwei Spielen lassen sich sehen.