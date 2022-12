Challenge League Vergessen Sie Old Trafford! In Wil, Aarau und Kriens stehen die wahren Theater der Träume Dramatisch, sympathisch, volksnah: Eine Ode an die Challenge League, die weltbeste Liga in der Schweiz.

Das ist wahre Fanliebe: Der SC Kriens wird von Menschen jeder Altersklasse unterstützt. Dominik Wunderli

Schafft GC den direkten Aufstieg? Oder kehrt Thun in die Super League zurück? Was macht der FC Aarau? Fängt er Thun noch ab und qualifiziert sich für die Barrage? Und wer steigt ab? Ist es Chiasso? Oder schaffen die Tessiner das Wunder noch und überholen Xamax? Es gibt zwar nur zehn Teams in der Challenge League. Aber für die Hälfte der Klubs geht es heute, in der letzten Runde, ums Eingemachte. Das ist ein ausserordentlicher Wert.

Die 36. und letzte Runde der Challenge League am Donnerstag (alle Spiele starten um 20:00 Uhr) FC Aarau – FC Stade Lausanne-Ouchy

GC – Kriens

Wil – Thun

Chiasso – Xamax

Winterthur – Schaffhausen

Zittern, hoffen, bangen. Willkommen im Theater der Träume. Heute werden Helden geboren, Dramen geschrieben. Es wird gehadert, geweint, gelacht, gejubelt. Dramatik ist in dieser Liga garantiert. Aber den Reiz der Challenge League einzig auf die Spannung am letzten Spieltag zu reduzieren, ist verfehlt. Diese Liga bietet mehr. Sie ist volksnah und sympathisch. Sie ist ein Sehnsuchtsort für Fussballromantiker und Idealisten. Sie ist ein Auffangbecken für gefallene Stars und hungrige Talente. Sie ist ein Tummelplatz für Spekulanten und dubiose Gestalten. Sie ist das pralle Leben. Und sie ist gütig. Sie weist keinen ab, sie saugt niemanden aus. Sie gibt jedem eine zweite, ein dritte ja sogar eine vierte Chance.

Der wehmütige Blick zurück von Fussballromantiker Ancillo Canepa

Selbst einer wie Ancillo Canepa denkt wehmütig an die eine Saison (16/17) zurück. Sicher, er hat zuvor vieles versucht, um mit dem FC Zürich den Abstieg in die Challenge League zu vermeiden. Alles, bloss nicht Challenge League. Welch ein Horrorszenario! Doch später sagt er: «Es war schön, zu erleben, wie freundlich und offen wir in dieser Liga empfangen wurden; wie wir auswärts volle Stadien generiert haben; wie wir uns wieder über Siege freuen konnten. Die Challenge League war für uns eine Art Frischzellenkur.»

Ancillo Canepa, Präsident des FC Zürich, während eines Spiels in der Saison 2016 / 2017 auf der Schützenwiese in Winterthur. Freshfocus

Canepa ist ein Fussballromantiker. Trauert er bisweilen der Unbeschwertheit jener Saison nach? Oder fragt er sich: Warum kann das in der Super League nicht möglich sein? «Kleine Stadien, nahe am Rasen, Bratwurst-Duft in der Nase, freundliche Zuschauer – auch unsere Fans verhalten sich vorbildlich –, alles friedlich. Klar frage ich mich: Warum ist das in der Super League nicht möglich? Leider gibt es Menschen, die die Plattform Fussball missbrauchen. Und in der Super League haben diese Menschen, man kann sie auch Idioten nennen, ein grösseres Schaufenster und vermehrte mediale Beachtung.» Mit Chaoten muss sich der FCZ-Präsident zwar seit einigen Monaten nicht herumschlagen. Aber irgendwann ist Corona eine Erinnerung. Dann knallts und krachts wieder.

Wenn der Hamburger nicht wie ein Stück Karton schmeckt

In Aarau, in Wil, in Winterthur und in Kriens gibt’s kein «ihr hier oben» und «wir hier unten». Da verstecken sich die ach so wichtigen Personen nicht in ihren Logen. Da steht der Regierungsrat mit dem Automechaniker und dem Schüler gemeinsam Schlange am Wurststand. Und das Anstehen lohnt sich. Denn im Gegensatz zu den meisten hochpolierten Arenen in der Super League (St. Gallen mit der famosen Bratwurst ausgeklammert) kriegt man auch richtig was zu beissen. Da schmeckt der Hamburger nicht wie ein Stück Karton. Da liegt die Wurst nicht schon Stunden unter der Wärmelampe. Da kommen Leute allein wegen des legendären Fackelspiesses ins Brügglifeld. In der Challenge League gibt’s keinen Fabrikfood, sondern echte Hausmannskost. Und in Chiasso bereiten sie auch mal Risotto zu. Manchmal gibt’s die Portion gratis, weil sie zu viel gekocht haben.

Eine gute Bratwurst essen – in der Challenge League gehört das zum Alltag. Urs Bucher

Dabei könnten sie jeden Franken gut gebrauchen. Nicht nur in Chiasso, sondern mit Ausnahme von China-GC überall in der Challenge League. Der FC Wil beispielsweise weist ein Budget von 2,5 Millionen Franken aus. So viel braucht ein FC Basel allein, um drei Leistungsträger zu entlöhnen.

Das «Theatre of Dreams» liegt in Manchester. Aber wovon sollen sie bei Manchester United noch träumen? Die haben dort alles, doppelt und dreifach. Nein, das wahre Theater der Träume ist die Challenge League. Denn es ist dieses Unprätentiöse, diese Bescheidenheit, dieses Urchige, das diese Liga zum Theater der Träume macht.

Von den vielen jungen Spieler verdienen die meisten 3000 Franken im Monat

Die vielen jungen Spieler träumen davon, auch mal im Lamborghini in die Tiefgarage einer super-schicken Arena zu brausen, vor 60'000 Zuschauern zu brillieren und am nächsten Tag für ein Werbeshooting im Privatjet nach New York zu fliegen. Oder zumindest träumen sie vom Sprung in die Super League, um bei den Eltern auszuziehen, sich eine anständige Bude leisten und etwas auf die hohe Kante legen zu können. Denn die meisten von diesen jungen Spielern verdienen um die 3000 Franken pro Monat – China-GC ausgenommen.

Liridon Balaj und Donat Rrudhani sind zwei hoffnungsvolle Talente beim FC Aarau. Sie träumen aber von mehr Lohn – und der grossen Karriere. Freshfocus

Die Klub-Verantwortlichen träumen davon, als Underdog in den Cupfinal vorzustossen. Sie träumen von einer Aufstiegsfeier. Sie träumen vom Helden-Epos. Im Wissen, dass sie vielleicht nur Helden für einen Tag sind. Egal. Und sie träumen vom Transfer-Coup, davon, dass einer ihrer Spieler mal gut genug für das Nationalteam ist. Sie träumen von einem besseren TV-Vertrag, von einem ausverkauften Stadion, von mehr Marketing-Einnahmen und weniger finanziellen Sorgen. Sie träumen, aber sie tun es mit offenen Augen. Denn wenn sie es nicht schon hatten, hat die Challenge League sie zumindest eines gelehrt: Demut.

Nirgends haben die Trainer so viel Selbstbestimmung

Die Trainer träumen von grösseren Budgets. Sie träumen davon, in einem ruhmreicheren Klub mit einem grösseren Mitarbeiterstab und für deutlich mehr Lohn zu arbeiten. Sie träumen auch davon, dass sie dort die gleichen Arbeitsbedingungen vorfinden wie in der Challenge League. Aber wenn sie die Augen öffnen, wird ihnen bewusst, dass sie mit jedem Franken, den sie in der Super League mehr verdienen, etwas von ihrer Selbstbestimmung aufgeben.

Die Fans träumen davon, dass alles bleibt wie es ist. Sie träumen nicht davon, dass ihr Klub Champions League spielt. Sie träumen vielleicht vom Aufstieg, aber nur, wenn ihr Kosmos in der Super League keine Delle einfängt. Denn im Zweifel gilt: die Challenge League ist die weltbeste Liga der Schweiz.