Challenge League Ein Hin und Her und am Schluss ein Remis: Aarau und Wil teilen sich die Punkte Der FC Aarau führt zweimal im Bergholzstadion, doch Wil gleicht zweimal aus.

Der Wiler Topskorer Sofian Bahloul im Laufduell gegen Aaraus Jan Kronig. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Wil startet mit viel Ballbesitz ins Spiel. Brunello Iacopetta, der Trainer des FC Wil, sieht sich die Passstafetten seiner Mannschaft schweigend an. Vielleicht geniesst er, was er sieht. Der 37-Jährige steht für Ballbesitzfussball.

Nach zehn Minuten beginnt Iacopetta zu klatschen und aufmunternd zu nicken. Er geniesst nicht mehr, er redet seinen Spielern gut zu, ist positiv. Das Glas ist halbvoll, am heutigen Abend aber eher gefroren. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Und Aarauer, die besser werden, besser werden müssen.

Denn der FC Aarau will aufsteigen. Es geht deshalb um etwas, das merkt man immer wieder. Nach einer knappen halben Stunde: Verwünschungen von Philipp Muntwiler, dem Captain der Wiler, Richtung Stephan Keller, Aaraus Trainer. Zehn Minuten später besprechen Ilan Sauter und Donat Rrudhani den eben geführten Zweikampf. Die beiden erläutern einander ihre Sicht der Dinge. Es herrscht Uneinigkeit, denn Stauer stösst Rrudhani weg. Die anschliessende Rudelbildung zeugt von der Bedeutung des Spiels.

Aarau hat die besseren Chancen

Der Aarauer Randy Schneider trifft nach 16 Minuten mit einem Distanzschuss die Latte. Keine Minute später scheitert Rrudhani aus spitzem Winkel. Kevin Spadanuda kann den Nachschuss nicht verwerten.

Der FC Wil hat Probleme mit den Zuspielen in die Tiefe, ob hoch oder tief. 29 Minuten sind gespielt, als Schneider auf und davon ist und den Ball neben das Tor setzt. Dazwischen tasten sich die Wiler ans gegnerische Tor heran. Marcin Dickenmann, dessen Nomination anstelle von Filip Frei der einzige Wechsel im Vergleich zum 2:1-Sieg in Vaduz ist, probiert es aus der zweiten Reihe. Vorbei. Valon Fazliu ist näher dran, schiesst aus fünf Metern aber Aaraus Torwart Simon Enzler ab.

Insgesamt hat Aarau mehr Chancen, bessere Chancen als Wil. Aber nicht mehr Tore. Doch die Aarauer lernen im Laufe der ersten Halbzeit. Wenn sie einen langen Ball spielen, dann spielen sie ihn oft in Richtung Sauter. Weil der 20-Jährige nicht mit jedem Gegenspieler und nicht mit jedem Zuspiel fertigwird. Auch in der 40. Minute nicht, als die Gäste einen langen Ball dorthin schlagen, wo Sauter steht. Sauter weiss nicht, wohin mit sich. Absichern? Zum Ball gehen? Den Gegenspieler stören? Er macht von allem ein bisschen. Oder gar nichts. Dreht sich, stolpert auch. Spadanuda weiss längst um Sauters Schwierigkeiten, läuft durch und wenige Sekunden später auch alleine auf Keller zu. Der Winkel ist aber spitz, Spadanuda setzt den Ball am Tor vorbei. Die nächste Chance für den FC Aarau.

Wil gerät in Rückstand, steigert sich dann aber

Kurz vor der Pause ist der Ball dann im Tor. Kein Sieger zunächst im Kopfballduell im Wiler Strafraum. Doch Allen Njie reagiert schneller als alle anderen und nimmt den hüpfenden Ball direkt. Der Volleyschuss aus kurzer Distanz sitzt, Aarau führt.

Doch Aarau wird nach dem Seitenwechsel schwächer. Oder Wil besser. Lavdim Zumberi, der heute 22-jährig wird, zieht von der Strafraumgrenze ab. Vor Enzler sind viele Beine, er kann erst spät reagieren, weil er befürchten muss, dass Zumberis Schuss noch abgelenkt wird. Wird er nicht. Er schlägt links unten ein. Der Ausgleich in der 63. Minute.

Es ist nun ein Hin und Her. Jan Kronig, der Aarauer Linksverteidiger, hat Platz. Und er hat einen Einfall: Spadanuda in die Gasse schicken. Der Einfall ist gut, weil die Gasse so leer ist, als sei Lockdown. Spadanuda schiebt den Ball in die weite Ecke. 70 Minuten sind gespielt, die erneute Aarauer Führung.

Die letzten 20 Minuten sind dann wild. Wil läuft dem Rückstand hinterher und oft auch den Aarauer Konterangriffen. Sie häufen sich, weil Wil das Risiko nach und nach erhöht.

Aber das Risiko lohnt sich. Nach 78 Minuten zeigt Schiedsrichter Tobias Thies auf den Punkt. Silvio war im Strafraum gefallen. Das passiert nicht einfach so. Silvio bringt ein paar Kilo auf die Waage und viel Erfahrung. Fazliu verwertet den fälligen Elfmeter. Der neuerliche Ausgleich.

Danach suchen beide Teams den Siegtreffer. Sie finden ihn nicht. Es bleibt beim 2:2.