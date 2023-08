Bundesliga Xhakas Bundesliga-Auftakt in Leverkusen gelingt – Vargas trifft gegen Omlin bei Acht-Tore-Spektakel Granit Xhaka feiert am Samstagnachmittag bei Leverkusens 3:2-Sieg über Leipzig seinen ersten Bundesliga-Einsatz nach sieben Jahren Premier League. Der Nati-Captain weiss schon früh zu überzeugen.

Granit Xhaka jubelt mit seinen neuen Teamkollegen. Ulrich Hufnagel/Freshfocus / Witters

Die TV-Kameras fingen ihn nach der Partie mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht ein: Granit Xhakas Bundesliga-Rückkehr nach sieben Jahren Premier League gelang. So nahm der Schweizer bereits in der ersten Runde der aktuellen Spielzeit entscheidenden Einfluss für den optimalen Saisonstart.

Der Führungstreffer für Xabi Alonsos Leverkusener fiel in der 24. Minute durch Jeremie Frimpong. Nach einer Aktion, die Granit Xhaka mit einem Pass auf Victor Boniface, dem Assistgeber zum 1:0, eröffnete. Doch es dauerte keineswegs 24 Minuten, bis Xhaka erstmals Einfluss nahm. Bereits nach zwei Minuten versuchte sich der Nati-Captain ein erstes Mal an Janis Blaswich. Xhaka, der auf dem Matchplan als defensiver Mittelfeldakteur gekennzeichnet war, setzte sich aber auch in den folgenden Spielminuten immer wieder offensiv in Szene.

Wirtz bald zurück zu alter Stärke?

Jonathan Tah war es in der 35. Spielminute, der für die Rheinländer nach einem Eckball nachdoppelte. Dann aber war es eine schwache Phase der Leverkusener, die auf das 2:0 folgte. Dani Olmo, der die Bayern im deutschen Supercup mit einem Hattrick zum 3:0-Sieg nach Hause schickte, erzielte in der 39. Minute den Anschluss, ebenfalls nach einem Eckball.

Einer, der sich ebenfalls in guter Form präsentierte, war Florian Wirtz. Der 20-Jährige, der öfter das Prädikat «Top-Talent» erhält und zuletzt lange mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hatte, startete mit einem Tor in die neue Saison. Nach 64 Spielminuten erhöhte Wirtz auf 3:1. Wie bereits in der ersten Hälfte zeigte sich Leverkusen aber nach einer Zwei-Tore-Führung wieder anfällig und kassierte sieben Minuten später durch Loïs Openda den erneuten Anschluss zum 3:2-Schlussstand.

Tore-Spektakel in Augsburg

Im Parallelspiel zwischen Augsburg und Mönchengladbach bekamen die Zuschauenden ein Acht-Tore-Spektakel zu sehen, bei dem Augsburg das bessere Ende für sich behielt. Ko Itakura (13.) und Tomas Cvancara (27.) eröffneten für die Fohlenelf, ehe Elvis Rexhbecaj zum Anschluss traf. Nathan Ngoumou erhöhte folglich auf 3:1, bevor Maximilian Bauer (41.) und Sven Michel (45. + 7) noch in der ersten Hälfte ausglichen.

Wurde am Samstag vier Mal bezwungen: Jonas Omlin. David Inderlied / dpa

Im zweiten Umgang war es Ruben Vargas, der den Ball an Jonas Omlin im Gladbach-Tor zur ersten Führung für die Hausherren vorbeischob. Aus gut 16 Metern schoss Vargas in die linke Ecke, wo Omlin den Ball durchrutschen liess. Wie schon im ersten Umgang gab es nach der vollen regulären Spielzeit ordentlich nachzuspielen. Und wie bereits in der ersten Halbzeit endete auch dieser Umgang mit einem Elfmeter, den Tomas Cvancara (90. + 7) zum Schlussstand von 4:4 versenkte.

Die weiteren Resultate der Bundesliga:

Wolfsburg - Heidenheim 2:0

Hoffenheim - Freiburg 1:2

Stuttgart - Bochum 5:0