Swen König (Goalie): Galt einst als grösstes Goalietalent der Schweiz, gross Karriere hat er nicht gemacht. War bei seinen Klubs meist Ersatz. Seit zwei Jahren Goalietrainer beim FC Aarau, im Sommer wechselt er als solcher zum FC Luzern.

Diego Würmli (Goalie): Bekam einen Profivertrag beim FC Basel, blieb jedoch ohne Chance gegen Konkurrent Yann Sommer. Heute Immobilienbewerter und in der Freizeit Stürmer (!) beim FC Herrliberg.

Tranquillo Barnetta (Abwehr): Wurde mit 17 Profi bei St. Gallen und wechselte 2002 in die Bundesliga. Machte sich dort in insgesamt 260 Spielen bei Hannover, Leverkusen, Schalke und Frankfurt einen Namen. War lange Stammspieler in der A-Nationalmannschaft und nahm an drei Welt- und zwei Europameisterschaften teil. Landete via Philadelphia im vergangenen Winter wieder in St. Gallen, ist dort jedoch noch nicht die erhoffte Verstärkung.