Bundesliga Bochum-Manager Kaenzig im grossen Interview: «Unsere einzige Politik ist Fussball» Der Schweizer Ilja Kaenzig hat als Geschäftsführer den VfL Bochum seit 2018 mitgeprägt. Der 48-Jährige spricht über den Bundesliga-Aufstieg, Merkmale des Klubs – und die Pflicht, kreativ zu sein.

Ilja Kaenzig: «Der VfL Bochum ist grösser als mancher Verein, der gegenwärtig in der Bundesliga spielt.» Imago

Elf Jahre verbrachte der VfL Bochum in der 2. Bundesliga, nun ist der Traditionsverein aus dem Ruhrpott wieder erstklassig – und ein Schweizer hat seinen Beitrag dazu geleistet: Ilja Kaenzig, 48, Geschäftsführer seit März 2018.

Der Aufstieg wurde in Zeiten von Corona zwar nicht mit einer rauschenden Party gefeiert, aber Kaenzig bekommt im Alltag sehr wohl mit, wie sehr sich die Menschen freuen – und dass der VfL in der Bundesliga willkommen ist. Zu Hause sind die Bochumer in einem Stadion, das wie aus der Zeit gefallen scheint – und der Verein legt Wert darauf, dass nicht die Unterhaltung im Zentrum steht, sondern ausschliesslich der Fussball. Am vergangenen Wochenende ist die Saison mit dem Cup und dem 2:1-Sieg in der Verlängerung beim Regionalligisten Wuppertaler SV eröffnet worden, an diesem Samstag erfolgt der Meisterschaftsstart in VfL Wolfsburg.

Kaenzig hat sich ans Pendeln gewöhnt. Regelmässig fährt er zur Familie, die am Sempachersee lebt. Er sagt: «Es macht keinen Sinn, dass sie nach Bochum kommt. Man weiss nie, was morgen ist, das Geschäft ist noch schnelllebiger geworden.»

Wie fühlt es sich für Sie an, mit dem VfL Bochum zurück in der Bundesliga zu sein?

Ilja Kaenzig: Für den Klub ist es speziell und emotional, weil er elf Jahre in der 2. Liga verbrachte. Das ist doch eine sehr lange Zeit. Ich selber empfinde Erleichterung und Genugtuung, weil wir mit dem Aufstieg den ersten Teil unserer Mission erfolgreich hinter uns gebracht haben und das zur richtigen Zeit.

Wie meinen Sie das?

Es wäre in der kommenden Saison noch schwieriger geworden, den Sprung nach oben zu schaffen, weil die Konkurrenz an der Spitze durch die Abstiege von Schalke und Werder Bremen noch einmal deutlich grösser geworden ist.

Woraus besteht Teil zwei der Mission?

Wir wollen uns so entwickeln, dass wir uns in der Bundesliga wieder etablieren können. Aber natürlich ist uns allen bewusst, was für eine gewaltige Herausforderung auf uns wartet. Elf Jahre Rückstand lassen sich nicht so schnell kompensieren.

Ist der Aufstieg für Sie eine Überraschung? Oder gar mehr als das?

Als ich Anfang 2018 nach Bochum kam, entwickelten wir gemeinsam einen Plan, wie wir aus dem VfL wieder einen Kandidaten für die Bundesliga machen können. Die Strategie haben wir mit aller Konsequenz verfolgt. Vertrauen, Ruhe, Kontinuität – das war die Basis dafür, dass alles überhaupt aufgehen konnte. Es ist gewiss keine Selbstverständlichkeit, dass wir das Ziel erreicht haben. Aber ich würde auch nicht gleich von einer Sensation sprechen.

Passt der VfL Bochum, der viel Wert auf Tradition legt, in die Glitzerwelt Bundesliga?

Bei uns geniesst die Tradition auch in Zukunft einen hohen Stellenwert, bei uns soll der Fussball ein Volkssport sein und nicht ein Teil der Unterhaltungsindustrie. Niemals darf bei uns eine Entfremdung stattfinden zwischen Verein und Publikum. Wir überlegen uns sehr gut, wie weit Marketingmassnahmen gehen dürfen. In Zeiten von Corona war ausgeschlossen, dass wir im Stadion Pappfiguren auf die Ränge stellen. Wir sind auch nicht politisch wie etwa St.Pauli oder Union Berlin, unsere einzige Politik ist der Fussball.

Zum Image des VfL passt auch das Stadion, das wirkt, als stamme es aus einer anderen Zeit.

Absolut. Das Ruhrstadion ist ein Sehnsuchtsort, für viele Gästefans ist Bochum eine der beliebtesten Destinationen, sie verbinden es mit dem Fussball von früher und sehen in unserem Klub ein Gegenprodukt zur Entwicklung des Geschäfts in der Gegenwart.

Sehen Sie das auch so?

Ja. Wir sind ein Gegenentwurf zur Maschinerie, in der Glamour, Geld und Entertainment dominierend sind. Das ist womöglich auch einer der Gründe für unsere Beliebtheit. Wir haben laut einer Studie 13 Millionen Sympathisanten in ganz Deutschland. Bei uns gibt es keinen Schnickschnack, aber das soll nicht so weit gehen, dass wir auf einmal skurril daherkommen. Tradition ist das eine, Innovation das andere. Wir können nicht nur in der Vergangenheit leben und rückwärtsgerichtet handeln, sondern sind verpflichtet, kreativ zu sein, effizient. Der VfL musste schon immer aus sehr wenig sehr viel machen. Das wird sich nicht ändern, im Gegenteil. Ohne Geld geht nichts, klar. Aber es geht auch nicht immer mit viel Geld, wenn die Konstanz fehlt.

Welche Rolle übernimmt Bochum in der Bundesliga?

Es gibt nur ein Ziel: Ligaerhalt. Aber ich glaube, dass es schwieriger ist, aufzusteigen als die Klasse zu halten. Der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre sagt: Es werden 35 Punkte dafür notwendig sein. Wenn wir neun Siege einfahren, ist der grösste Teil der Arbeit erledigt. Nach jedem Sieg können wir ein Strichlein machen… (lacht). Es wird auch Phasen geben, in denen wir vielleicht drei, vier Spiele in Serie verlieren. Dann ist es entscheidend, weiterhin Geschlossenheit zu demonstrieren. Und Transparenz.

In welchem Sinn?

Uns ist der Austausch mit allen Partnern wichtig, und wenn ich von Partnern reden, meine ich: die verschiedenen Fangruppierungen, die Sponsoren, die politischen Gremien in der Stadt, ehemalige Spieler, auch die Medien.

Auch die Medien?

Uns ist es ein Anliegen, dass sie Abläufe bei uns nachvollziehen können, und wir wollen verstehen, wie die Meinungsmacher ticken. Es geht nicht darum, kritische Berichterstattung zu verhindern, sondern das gegenseitige Verständnis zu fördern.

Das Budget für die kommende Saison beträgt bis zu 60 Millionen Euro. Das scheint auf den ersten Blick nicht wenig Geld zu sein.

Massgebend ist der Betrag, den wir an Spielerlöhnen auszahlen können. Laut unserer Berechnung überwiesen Vereine im ersten Jahr nach ihrem Aufstieg 980000 Euro pro Punktgewinn an die Mannschaft. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 35 Punkte gewinnen, hiesse das, dass wir gegen 35 Millionen Euro auszahlen müssten. Das kann sich der VfL schlicht nicht leisten. Es gibt Beispiele, die belegen, dass es mit ­weniger geht.

Wie hoch ist das Bochumer Lohnbudget?

Zwischen 23 und 24 Millionen Euro, damit liegen wir an vorletzter Stelle vor Greuther Fürth. Eines ist unbestritten: Wir müssen überperformen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.

Haben Sie keine Angst vor dem Scheitern?

Nein. Natürlich haben wir Respekt, natürlich ist es möglich, dass wir nicht erreichen, was wir uns vornehmen. Aber die Vorfreude überwiegt, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Projekt unter einem guten Stern steht. Wenn es nötig war, lieferten wir. Ich bin total relaxed. Vielleicht ist es auch deswegen so, weil für mich der VfL Bochum nicht unbedingt ein Aufsteiger, sondern eher ein Rückkehrer in die Bundesliga ist. Sportlich sind wir zwar unterlegen, aber wir betreten nicht Neuland.

Für den Trainer ist es das aber: Thomas Reis betreut erstmals eine Mannschaft in der Bundesliga.

Ja, aber ich bin überzeugt, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Reis ist ein ehemaliger Spieler des VfL, sehr beliebt bei den Leuten, ein Typ Haudegen mit einem grossen Herzen. Er hat aus nicht nur einfachen Charakteren, die anderswo nicht zur Entfaltung kamen, eine Einheit geformt. Er ist authentisch und kann Menschen mitreissen.

Wovon träumen Sie?

Wohl vom selben wie alle, die Bochum in irgendeiner Form verbunden sind: den Ligaerhalt zu sichern und langfristig diesen Platz zu verteidigen. So vermessen scheint mir das nicht. Der VfL Bochum ist grösser als mancher Verein, der gegenwärtig in der Bundesliga spielt. Was Mainz, Freiburg und Augsburg geschafft haben, müsste der VfL Bochum langfristig ebenfalls schaffen können. Wenn es nicht gelingt, wenn wir wieder absteigen, nehmen wir einen neuen Anlauf.

Wird der FC Bayern München wieder Meister?

Als Serienmeister ist er natürlich wieder einer der grössten Favoriten. Aber es gibt für mich Fragezeichen. Wie klappt es mit dem neuen Trainer? Wie steht es um die Energie der Nationalspieler, die nach der EM keine richtige Pause hatten? Ist der Hunger immer noch gross genug? Und es gibt Schlüsselspieler, die ins Alter kommen. Von daher glaube ich, dass die Ausgangslage eher offener ist als auch schon.

Wird Bayern München mit Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer wieder Meister? Kaenzig sieht Fragezeichen. Alexander Hassenstein / Pool / EPA

Wer könnte den Münchnern gefährlich werden?

Leipzig, Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen… Es gibt einige Teams, die man ernst nehmen sollte. Frankfurt ist einiges zuzutrauen, auch Wolfsburg. Es ist sehr ausgeglichen und erschwert es, eine Prognose abzugeben. Zumindest an der Tabellenspitze.

Und hinten?

Wir spielen da unsere eigene Meisterschaft, zusammen mit drei, vier anderen Mannschaften.

Dann sagen Sie doch noch, wer diese Meisterschaft gewinnt.

Hoffentlich wir! Vor dem Start sind doch alle optimistisch (schmunzelt). Ich bin überzeugt, dass es uns gelingt, und Zuversicht gibt mir nur schon der Spielplan. Gegen Ende Saison treffen wir auf verschiedene Mannschaften, denen wir auf Augenhöhe begegnen müssten. Und selbst wenn wir nach der Vorrunde nur zwölf Punkte hätten. Ich glaube: Wir retten uns am letzten Spieltag. Es wäre eine grossartige Geschichte.