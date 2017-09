Der Trainer: Mark French (46). Der neue Mann an der Bande hat sich bereits eine solide Reputation als Feuerkopf erarbeitet. Es gibt auf Youtube wunderbare Videos, die ihn tobend zeigen. So zornig waren bei uns an der Bande in den letzten Jahren nur Doug Shedden und Chris McSorley. Der Kanadier French gilt als moderner Bandengeneral und besitzt einen Uni-Abschluss in Psychologie. Wir dürfen also erwarten, dass er mit Verstand toben wird. Er kann auf volle Unterstützung durch Sportchef Christian Dubé zählen – scheitert nämlich der Trainer, dann muss auch der Sportchef sein Büro räumen.