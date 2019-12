Breel Embolo wie ein umgekehrter Handschuh, Lucien Favre atmet tief durch

Gladbach und die Schweizer Kolonie weiter im Hoch Der Reporter von Sky ist beeindruckt und sagt: «Auf Schalke werden sie sich fragen, ob das derselbe Embolo ist, den sie nach Mönchengladbach verkauft haben.» Ja, er ist es. Nur spielt er nun eben im weissen Trikot der Borussen viel besser, als noch im königsblauen der Gelsenkirchener. Was viel mit seinem Fitnesszustand zu tun hat. Nachdem er beim FC Schalke 04 in drei Jahren wegen verschiedener Verletzungen nicht weniger als 64 Spiele verpasst hatte, hat ihm der Tapetenwechsel in den Borussia Park gut getan: Embolo ist zwar kein anderer Mensch, aber ein ganz anderer Fussballer. Der neue Schalker Trainer David Wagner hatte es geahnt, dass es so kommen könnte. «Ich hätte ihn gern weiter bei uns gesehen. Schade, dass wir ihn nicht halten konnten», sagte er vor der Saison. Nun der Spitzenkampf gegen den FC Bayern Gestern nun, als der Sky-Berichterstatter besagte Bemerkung machte, sahen 51'000 Zuschauer den neuen Breel. Und als ihn Trainer Marco Rose sieben Minuten vor dem Ende vom Platz holte, erhoben sich die Zuschauer und feierten den Schweizer mit Sprechchören. Mit zwei Toren und einem Assist hatte er massgeblichen Anteil am 4:2-Sieg von Mönchengladbach gegen die Überraschungsmannschaft SC Freiburg. Es hätten sogar noch zwei Tore mehr für den 22-Jährigen werden können: Erst war ein Treffer nach Videobeweis wegen Offsides aberkannt worden, dann hatte der Schweizer einen Penalty an den Pfosten gesetzt .«Da wurde ich ein bisschen übermütig», meinte Embolo.

Mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Embolo standen alle vier Schweizer in der Startaufstellung. Am Samstag empfängt die Borussia den viertplatzierten FC Bayern. Dieser hat gegen Bayer Leverkusen mit 1:2 die erste Niederlage unter Hansi Flick erlitten.



Favre zieht mit Sieg in Berlin den Kopf aus der Schlinge Die Messer seiner Kritiker waren gewetzt. Diese warteten am Samstag nur darauf, den Abgesang auf Lucien Favre anzustimmen. Doch es kam anders. Borussia Dortmund besiegte Hertha im Olympiastadion 2:1, vermasselte dem neuen Berliner Trainer Jürgen Klinsmann den Einstand und sorgte in der Hauptstadt für einen gehörigen Dämpfer. Vor allem aber half die Mannschaft, ihrem Trainer den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nach dem 1:3 in Barcelona war die Partie in Berlin wohl weichenstellend für Favres unmittelbare Zukunft beim BVB gewesen. Obwohl Sportdirektor Zorc hinterher abwiegelte: «Die Trainerdebatte wird nur ausserhalb des Klubs geführt.»