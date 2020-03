Boykotte und ein Papier der Hilflosigkeit – Die Olympischen Spiele stehen vor dem Aus

Wenn sich die Welt zusammenschliesse, um die Lungenkrankheit Covid-19, an der inzwischen 350'000 Menschen weltweit erkrankt und an der über 15'000 Menschen verstorben sind, unter Kontrolle zu bekommen, müsse sich auch das IOC dieser Idee anschliessen. Bach hatte noch am Samstag in einem Interview des Südwestdeutschen Rundfunks erklärt, eine Absage würde den olympischen Traum von 11.000 Athleten aus 206 Nationalen Olympischen Komitees zerstören. Doch inzwischen ist die Luft für Bach dünner geworden. Kanada kündigte als erstes Land an, keine Delegation nach Japan zu schicken. Dem Beispiel folgte nun Australien. Der Virologe Alexander Kekulé hatte gesagt, die Spiele könnten unmöglich stattfinden, und warnte: «Es gibt für Viren kein tolleres Fest als Olympische Spiele.»

Das Damoklesschwert schwebt schon lange über dem internationalen Olympischen Komitee IOC und dessen PräsidentenThomas Bach. Es droht die Absage der Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August). Zumindest um eine Verschiebung dürfte man angesichts der Corona-Pandemie kaum mehr herumkommen. Obwohl sich Bach seit Monaten mit Händen und Füssen dagegen wehrt, weshalb der Olympia-Sieger im Florett von der Deutschen Zeitung «Die Welt» als «irrender Durchfechter» bezeichnet wurde. Ausgerechnet ein Fechter könnte Bach und den Spielen den Todesstoss versetzt haben. Am Samstag sagte der Degenfechter Max Hartung im «Sportstudio»: «Es bricht mit das Herz. Aber ich gehe nicht nach Tokio.»

Offener Brief an Bach: «Rette den Traum von Olympia»

Besonders gross ist der Widerstand in Deutschland. Der Athletenverband befragte seine Mitglieder, drei Viertel sprachen sich für eine Verschiebung aus. Schwimm-Olympiasieger Michael Groß schrieb in einem offenen Brief: «Lieber Thomas, wir beide haben zusammen den Olympia-Boykott 1980 erlitten. Für viele Athleten war der Traum von Olympia damals geplatzt. Diesmal geht es darum, dass Du den Traum von Olympia für viele Athleten retten kannst – durch das Verschieben der Spiele auf 2021 oder 2022.» Viele Athleten könnten nicht oder schlecht trainieren. Qualifikationen können in vielen Sportarten nicht stattfinden, das globale Anti-Doping-System steht still. Doch das IOC lebt in seiner eigenen Realität. Am Sonntag besichtigten 55'000 Japaner in Sendai das olympische Feuer. Im Bahnhof war es ausgestellt, in einem goldenen Kessel, und die Menschen sorgten für 500 Meter lange Warteschlangen. Viele trugen Mundschutz.



Der Druck auf Bach ist inzwischen so gross geworden, dass sich das IOC am Sonntag zu einer Erklärung genötigt sah, deren Kernbotschaft noch immer die gleiche ist: Eine Absage sei keine Alternative. Innerhalb der nächsten vier Wochen will man über eine Alternative diskutieren und dann eine Entscheidung fällen. Im Schreiben, das der «Spiegel» als «Papier der Hilflosigkeit» verhöhnt, versteigt sich das IOC in die Aussage, eine Absage der Spiele löse keines der Probleme und helfe niemandem. Die Athleten fühlen sich längst nicht mehr ernst genommen. Die Kanadierin Hayley Wickenheiser ist viermalige Olympia-Siegerin im Eishockey, Medizinerin und gehört der Athletenkommission des IOC an. Sie sagt: «Wir sollten keine Durchhalteparolen verbreiten. Jetzt helfen nur drastische Massnahmen. Wir müssen vor allem Menschlichkeit zeigen.»

Bach versuchte, in einem Brief an die Athleten, zu besänftigen und schrieb: «In dieser beispiellosen Krise sind wir uns alle einig.» Das Gegenteil ist der Fall, die olympische Familie gespalten.