Seit seinem Triumph bei den French Open vor einem knappen Jahr hat Novak Djokovic nur noch zwei Turniere gewonnen. Der Serbe hat nicht nur die Spitzenposition der Weltrangliste an Andy Murray eingebüsst, er belegt in der Jahreswertung derzeit auch nur den 20. Rang. «Tennis ist nicht mehr meine oberste Priorität. Ich bin nicht mehr derselbe», sagt Djokovic, der im Mai 30 wird. Er sei nicht nur Sportler, sondern auch Vater und Ehemann.

Seit dem letzten Dezember zählt Boris Becker nicht mehr zum Trainerteam Djokovics. Vor zu kritischen Äusserungen hatte er sich bisher aber stets gescheut. Nun lässt sich der Deutsche in einem Interview mit dem TV-Sender «Sky Sports» dennoch zu einer brisanten Aussage hinreissen: «Seine Denkweise hat sich geändert. Mit dem Sieg in Roland Garros ist Novaks Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Seither ist bei ihm die Luft draussen.»

Jahreswertung «Race to London» per 25. April