Bolschunow zum Fünften – Cologna holt einen Platz auf

(gav) Alexander Bolschunow (24) ist nicht zu schlagen. Der Russe gewinnt zum fünften Mal in Serie in der diesjährigen Tour de Ski. Im Massenstart-Rennen über 15 km in Val di Fiemme (ITA) lässt der 24-Jährige auf der Zielgerade seine Muskeln spielen. Mit einem Rückstand von 1,8 Sekunden kommt der Italiener Francesco De Fabiani (27) ins Ziel. Der Russe Alexei Tscherwotkin (25) überquert die Ziellinie mit einem Rückstand von 3,7 Sekunden.

Dario Cologna (34) und Roman Furger (30) können auf der letzten Runde nicht mehr ganz mit dem Tempo der Schnellsten mithalten. Furger klassiert sich mit einem Rückstand von 16,1 Sekunden auf Rang 11, Cologna wird 12. und verliert 17,1 Sekunden auf die Bestzeit.

Trotzdem gelingt es Cologna im Gesamt-Klassement einen Rang gut zu machen. Der Bündner liegt nun neu auf dem sechsten Rang und liegt 1:30 Minuten hinter einem Podestplatz.

Weitere Schweizer im Klassement: Beda Klee (14.), Jonas Baumann (25.) und Candide Pralong (43.).

Um 15:35 starten die Frauen in ihr Massenstart-Rennen über 10 km. Auf die vorletzte Etappe der Tour de Ski dürfte sich vor allem Nadine Fähndrich freuen. Sowohl die Frauen als auch die Männer bestreiten am Samstag ein Sprint-Rennen.