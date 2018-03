Begegnungen in der Qualifikation:

2:5; 4:2; 4:3; 3:1.

Die bisherigen Playoff-Serien:

1991 Viertelfinal 0:3 Siege.

Fazit: Nach 28 Jahren Wartezeit steht der EHC Biel mal wieder in einem Playoff-Halbfinal. 27 Jahre ist es her, dass sich die beiden Kontrahenten das bisher einzige Mal in den Playoffs gegenüberstanden. Die Bieler gehen nach ihrem Triumph über Rekordmeister Davos selbstbewusst in diese Halbfinalserie und werden sich letztlich souverän durchsetzen.

Tipp: Der EHC Biel zieht mit 4:2 Siegen in den Playoff-Final ein.