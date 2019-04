Am Mittwoch singen sie für ihn in einer der Schulen, die er unterstützt. Vielleicht zünden sie ein paar Kerzen an, es gibt Kuchen. Er feiert dann seinen 24. Geburtstag. Ein schelmisches Lächeln huscht ihm über die Lippen, als er das Szenario in Zürich skizziert. Henry Wanyoike ist bereits 43 Jahre alt, die Haare kurz geschoren, die Stimme sanft, die Gedanken geordnet, vor ihm auf dem Tisch platziert ein Stock. Es ist ein Blindenstock. «Ich feiere zwei Mal Geburtstag», sagt er. «Den Tag, an dem ich geboren wurde, und den Tag, an dem ich mein Augenlicht verlor.» Das war am 1. Mai 1995. Der talentierte Läufer, 21-jährig und über 5000 Meter einer der Besten des Landes, erleidet im Schlaf einen Schlaganfall. «Ich ging ins Bett und wachte auf, ohne dass ich je wieder sehen konnte. Alle meine Träume zerfielen und lösten sich in Luft auf.»

«In Afrika lieber tot als blind» Jeder zehnte Kenianer hat eine Behinderung, zwei Drittel davon sind unter 25. Knapp eine Million Menschen ist von einer Sehbehinderung betroffen. Die meisten führen ein Leben am Rand der Gesellschaft. Wie in vielen Ländern Afrikas sind Behinderungen in Kenia stark stigmatisiert, sagt Wanyoike. «Viele Familien verstecken ihre Kinder, sperren sie im Keller ein und glauben, sie seien verflucht.» In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an Schamanen und Exorzisten. Behinderte erhalten keine Schulbildung, keine finanzielle Unterstützung, werden oft von der Gesellschaft verstossen. «Es kommt vor, dass Familien ihre Kinder töten», sagt Wanyoike mit schwerer Stimme. «In Afrika ist es fast besser, tot zu sein als blind», schrieb der britische Journalist Richard Dowden einmal. Henry Wanyoike ist 21 Jahre alt, und Schuhverkäufer, als sich sein Leben in Davor und ein Danach teilt. Auch er hadert mit dem Schicksal, auch er stellt sich tausend Mal die Frage: «Wieso ich?» Er verliert den Lebensmut, wird depressiv, der Kiefer erstarrt. Doch anders als viele andere hat er Glück. Drei Mal Gold an den Paralympics Seine Mutter Gladys bringt ihn in eine Augenklinik in der Nähe der Hauptstadt Nairobi. Dort lernt Wanyoike, an Strickmaschinen zu arbeiten, und er beginnt, wieder zu laufen. «Ich wurde dazu geboren, es bedeutet mir alles.» Als kleiner Junge träumte er davon, ein grosser Läufer zu werden, «wie alle bedeutenden Sportler Kenias. Als ich mein Augenlicht verlor, dachte ich, mein Leben sei vorbei. Heute sage ich: Für mich hat damit ein neues Leben begonnen.» Henry Wanyoike sieht nicht mehr, aber die Welt sieht, wie er als Läufer Weltruhm erlangt. Bei den Paralympics gewinnt er von 2000 bis 2008 drei Mal Gold. Er hält den Weltrekord über 5000 Meter, 10 000 Meter, im Halbmarathon und mit 2:31:31 Stunden auch über die Volldistanz. Weltbekannt wird er 2000 in Sydney, als er seinen von einer Malaria-Erkrankung gezeichneten, Begleiter ins Ziel zieht. «Er sagte mir, dass das Stadion gut gefüllt ist. Da wollte ich der Welt zeigen, was ich draufhabe», erinnert sich Wanyoike. Es ist auch der Tag, an dem er zum Gesicht und zur Stimme der Blinden wird, «zum Botschafter», wie er sagt. In Kenia steht seine Geschichte in Schulbüchern, er spricht mit Regierungsvertretern. Henry Wanyoikes Wort hat Gewicht.