Belinda Bencics Mutter fiebert erstmals mit: «Mami, bitte nicht, es hat so viele Leute hier»

Fitnesstrainer und Freund Martin Hromkovic sowie Vater und Trainer Ivan Bencic sitzen wie gewohnt Schulter an Schulter in der ersten Reihe, als Belinda Bencic mit einem 7:5, 7:5-Sieg gegen die Lettin Jelena Ostapenko (WTA 45), die French-Open-Siegerin von 2017, bei den Australian Open den Einzug in die dritte Runde schafft.

Es ist ein gewohntes Bild. Ein Jahrzehnt lang waren Belinda Bencic und ihr Vater Ivan gemeinsam unterwegs. Unzertrennlich. Zu Juniorenzeiten wohnten sie in billigen Hotels, schliefen im gleichen Zimmer und assen notfalls auch bei McDonalds, «weil du dort weisst, was drin ist und befürchten musst, dass du dir», wie Ivan Bencic einmal sagt. Autogrammstunde, Besuch in der ehemaligen Schule, Interview – der ehemalige Eishockey-Spieler ist immer dabei und legt seine schützende Hand über die Tochter. Meist im Hintergrund und nur selten bei den Turnieren dabei ist die Mutter, Dana Benčičová.

Das ist in Australien anders. Während Bruder Brian, der Ende Februar seinen 20. Geburtstag feiert, das Haus in der Ostschweiz hütet, wie Vater Ivan sagt, reiste Mutter Dana erstmals ebenfalls nach Melbourne. Zwei Reihen hinter ihrem Mann Ivan und Belindas Freund Martin sitzt Mutter Dana, und freut sich ausgelassen über den Sieg der Tochter. Darauf angesprochen, sagt Belinda: «Als ich vom Platz kam, hat sie ganz herzig gejubelt. Ich sagte: ‹Mami, bitte nicht, es hat so viele Leute hier.›»

Auch wenn sie nicht dabei sei, stehe sie nachts immer auf, um ihre Spiele zu sehen. Und sie sei immer die Erste, die ihr danach schreibe. «Ich weiss nicht, wie sie das macht, aber sie ist immer die Erste.» Australien gefalle ihr enorm gut, sagt Bencic. Sie unternehme auch abseits des Platzes viel mit ihrer Mutter und gingen immer gemeinsam zum Abendessen.