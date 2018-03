Auf grosse Siege folgen lange Baissen. Auf Höhenflüge Ratlosigkeit. Auf Hoffnung Ernüchterung. Das Rezept zur Konstanz - Belinda Bencic hat es noch nicht gefunden. Mitte Januar besiegte sie bei den Australian Open in der Startrunde Vorjahresfinalistin Venus Williams. Und verlor danach vier Spiele in Folge. Wieder rutschte sie in ein Tief.

Am Mittwoch schafft sie in Indian Wells die Trendwende. Gegen die Ungarin Timea Babos (WTA 43) setzt sie sich mit 1:6, 6:1, 7:6 (7:4) durch, nachdem sie einen Matchball abgewehrt hatte. Sie wirft das Racket in die Luft, schlägt die Hände vors Gesicht. Es war nur ein Sieg in der ersten Runde, doch die Reaktion zeigt, wie wichtig ihr dieser Sieg war.