Als im vergangenen Sommer René Weiler als neuer Cheftrainer beim FC Luzern vorgestellt wurde, galt er als absolute Wunschlösung. Weilers Palmarès klang für den beschaulichen FCL beeindruckend: Zuletzt trainierte er die Traditionsvereine Nürnberg und Anderlecht, wurde in Belgien sogar Meister.

Doch Luzern ist nicht Anderlecht oder Nürnberg. «Wir konnten den Ansprüchen von René Weiler leider nie gerecht werden. Er ist nie in der Innerschweiz angekommen», fasste der Luzerner Sportchef Remo Meyer an der gestrigen Medienkonferenz den Grund für Weilers Entlassung zusammen. «Alles war in eine komplett falsche Richtung unterwegs. Deshalb musste ich jetzt handeln. Ich hatte keine Lust, länger zuzuschauen!», sagte Meyer. Der Sportchef war es gewesen, der am Sonntag, am Tag nach der 0:3-Heimpleite gegen Lugano, dem Verwaltungsrat den Antrag auf die Trainerentlassung gestellt hatte. Zur Entfremdung zwischen Meyer und Weiler kam es nach und nach, Meyer sprach von einem «schleichenden Prozess».

Kosten: knapp eine Million

Die Entlassung von Weiler bedeutet bereits den dritten Trainerwechsel innerhalb von rund vierzehn Monaten beim FC Luzern. Nachdem Anfang 2018 Markus Babbel freigestellt wurde und im darauffolgenden Juni Gerardo Seoane zu YB wechselte, ist der Fall Weiler das grösste Missverständnis in der über 20-monatigen Amtszeit von Sportchef Remo Meyer. Er ist es, der für die missglückte Trainerwahl geradestehen muss. Der Sportchef war im Sommer so begeistert von einer Verpflichtung des renommierten Trainers, dass er ihn mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet hatte. Weiler begründete bei seiner Vorstellung, dass Meyer ihn vom FCL überzeugt habe. Nun ist die Beziehung der beiden vorzeitig in die Brüche gegangen. «Natürlich war es ein Fehler, Weiler anzustellen», gab Meyer zu. Da der Vertrag noch bis zum Sommer 2021 weiterläuft, kostet die Freistellung Luzern rund eine Million Franken. Meyer äussert sich dazu so: «Wir haben im Sommer beim Wechsel von Gerardo Seoane zu YB unplanmässige Ablöseerträge erhalten, nun sind es unplanmässige Ausgaben.»