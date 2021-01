In der ersten von zwei Abfahrten in diesem Jahr in Kitzbühel war Feuz 16 Hundertstelsekunden schneller als Vorjahressieger Matthias Mayer. Dritter wurde Dominik Paris, der auf der Streif schon dreimal die Abfahrt gewinnen konnte. Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen sagte Feuz:

Beat Feuz hat es geschafft: Er gewinnt die Abfahrt in Kitzbühel! Viermal war er in den vergangenen fünf Jahren auf der Streif Zweiter geworden, einmal stürzte er mit Bestzeit kurz vor dem Ziel. Jetzt ist er endlich Sieger.

Es fühlt sich riesig an. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen.

Kryenbühl war ansprechbar, allerdings besteht der Verdacht auf eine schwere Gehirnerschütterung. Kritik am Zielsprung war schon nach den zwei Trainings laut geworden. In der Folge wurde der Sprung etwas abgetragen.

Das Ersatzrennen für Wengen

Im Ersatzrennen für die abgesagte Abfahrt am Lauberhorn war auch Feuz bereit, Risiken einzugehen, wie er bilanzierte. So geriet dem 33-Jährigen der Seidlalmsprung so weit, «dass ich ich fast das Gefühl hatte, auf der Terrasse des Restaurants zu landen.» Das Risiko zahlte sich bei ihm aber aus. Keiner seiner Konkurrenten war fähig, die Streif schneller zu meistern.

«Dominik Paris kam zu mir und sagte, dass sei ja der Wengen-Ersatz gewesen. Und die Abfahrt in Wengen gehöre mir», erzählte Feuz, der am Lauberhorn dreimal gewann und zweimal Zweiter war. Paris hatte sich im vergangenen Jahr unweit von Kitzbühel im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Nun kehrte der Italiener eindrücklich in die Region zurück.

Feuz hat derweil ein weiteres Kapitel in seiner unglaublichen Karriere geschrieben, die 2012 nach einer Infektion im Knie schon fast vorbei gewesen war. Nun ist er Wengensieger, Kitzbühelsieger, Weltmeister und dreifacher Gewinner der Kristallkugel für den besten Abfahrer der Saison.

Auch Carlo Janka zeigte eine starke Leistung und klassierte isch auf Rang sechs. Nach 30 Athleten wurde das Rennen wegen Windes abgebrochen.