Kovac aber stand merkwürdig abseits des Geschehens und es schien irgendwie, als würde sich die Mannschaft von ihm distanzieren. Jedenfalls wurde er von ihr im Gegensatz zu früheren Trainern nicht in die Luft geworfen. Der 47-Jährige sagte zwar in einem Interview nach dem Triumph, er glaube zu wissen, dass es für ihn beim FC Bayern in der nächsten Saison weitergehe, doch seine Chefs vermochten auch an diesem Feiertag kein Bekenntnis zu ihrem Trainer abzugeben.

Natürlich, die Münchner waren in der Champions League bei ihrem Out gegen Liverpool mutlos aufgetreten und hatten im Herbst auch in der Bundesliga ihre Problemwochen, doch diesen Minuspunkten stehen eine makellose Rückrunde und der Einzug in den Cupfinal vom Samstag gegen Leipzig gegenüber.

Gegen Frankfurter, die durch eine lange Europa-League-Saison zusätzlich viel Kraft verloren hatten und förmlich auf dem Zahnfleisch liefen, liessen die Münchner nichts anbrennen. Auf den Gästeausgleich aus dem Nichts reagierten sie sofort und am Ende war die Eintracht mit dem 1:5 nicht einmal schlecht bedient.

Im Fernduell mit den Bayern tat zwar Borussia Dortmund in Mönchengladbach sein Bestes, siegte 2:0 und vermasselte dem Gegner die Qualifikation für die Champions-League, doch die Titelchancen hatten die Westfalen in anderen Partien, etwa jener gegen den schwachen FC Schalke, verspielt.

«Natürlich sind wir jetzt enttäuscht», sagte BVB-Trainer Lucien Favre, «aber mit 76 Punkten spielten wir eine gute Saison und können zufrieden sein.» Nach dem Verspielen eines Neunpunkte-Vorsprungs war auch der Schweizer in die Kritik geraten, doch im Gegensatz zu Kovac hatte Favre durch den BVB-Vorstand Rückendeckung erhalten.

2 Der VfL Bochum zwingt Union in die Relegation gegen den VfB Stuttgart

«Ich hasse Niederlagen, aber die von heute nehme ich gerne», sagte Trainer Steffen Baumgart. Trotz eines 1:3 in Dresden hatte er mit Paderborn den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Es ist der Höhepunkt eines Durchmarsches aus der dritten Liga. Und der Schlusspunkt hinter eine dramatische Saison der zweiten Liga.

Ein Tor in der fünfminütigen Nachspielzeit hätte Union Berlin in Bochum zum direkten Aufstieg genügt. Die Köpenicker von Trainer Urs Fischer hatten in Überzahl einen 0:2-Rückstand aufgeholt und gaben alles, doch es sollte trotz Unterstützung durch 7000 mitgereiste Fans nicht reichen. Fischer sagte: «Am Schluss hat etwas Wettkampfglück gefehlt.» Union kann aber noch immer aufsteigen, wenn es sich in den Spielen gegen Stuttgart durchsetzt. Am Donnerstag auswärts, am nächsten Montag in der Alten Försterei.