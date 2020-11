Zweite Niederlage in Folge - Der FCB verliert in Bern.

Das Spiel: Lange ist es das Topspiel, das man erwartet hatte, weil sich keine der beiden Teams die Blösse gibt und beide von Beginn an das erste Tor wollen. Vor allem Basel spielt eine engagierte und starke erste Halbzeit mit viel Tempo. So kann sich der FCB in der 22. Minute auch mit der Führung belohnen. Nachdem Pululu im Strafraum zu Fall gebracht wird, ist es Cabral der den folgenden Elfmeter im Tor unterbringt. Obwohl Rotblau danach weiter stark spielt, muss man kurz vor der Halbzeit den Ausgleich hinnehmen. Der bis dahin unauffällige YB-Torjäger Nsame verwertet einen langen Ball seines Goalies von Ballmoos und bringt den Ball im Tor unter. Nach dem Seitenwechsel lassen die Gäste aus Basel den Spielwitz aus Halbzeit eins vermissen. Kontrollierte Berner lassen in der Folge wenig zu und schiessen in Form von Elia den folgerichtigen Führungstreffer in der 66. Minute. Danach versucht Basel zwar sein Bestes, kann vorne aber kaum noch Akzente setzen, sodass nach 90. Minuten die zweite Niederlage in Folge zu Buche steht.

Der Beste: Der Beste auf Seiten des FCB war Goalie Heinz Lindner. Der eigentliche Ersatz von Djordje Nikolic hat vor allem in der zweiten Halbzeit einige Berner Chancen vereitelt. Zusätzlich fiel er durch Ansagen an das Team auf und war vor allem ein Sicherheitsfaktor in der Basler Hintermannschaft. Mit einer solchen Leistung macht er es dem Stammgoalie Nikolic nicht einfach.

Das gab es zu reden: Zwei Startelf-Debüts gab es heute zu feiern. Neben dem starken Goalie Heinz Lindner, durfte nun auch der Urbasler Timm Klose das erste Mal in einem Pflichtspiel bei seinem FCB mitwirken. Auch er war wie Lindner ein Aktivposten in der Verteidigung und versuchte, zusammen mit Lindner, die Abwehr zu dirigieren. Auf die Frage, ob er sich über sein Debüt freue, antwortete Klose nüchtern: «Ich gehe nicht gern als Verlierer vom Platz.» Ebenfalls sein Debüt feierte der erst 17-jährige Carmine Chiappetta, der trotz der Wichtigkeit der Partie, in der 67. Minute das Vertrauen von Trainer Sforza bekommen hat.

