Bei Zbinden läuten die Alarmglocken. Zwar verlässt er die Partie wie geplant nach der ersten Halbzeit. Aber er sucht Delgado wieder auf, schaut sich ein zweites Spiel an. Danach weiss er: Delgado ist ein Rohdiamant, ein Juwel. Über einen Schweizer Bekannten stellt er Kontakt zu Juniors-Präsident Luis Barrionuevo her. Was Delgado kostet, will Zbinden wissen. «Unverkäuflich», kommts umgehend zurück. Keine Chance? Zbinden gibt sich nicht so schnell geschlagen. Über Monate bleibt er dran. Bis irgendwann ein Anruf des israelischen Spielerberaters Mayngarten kommt. Was er für Spieler suche, will er wissen. «Delgado würde ich nehmen», antwortet Zbinden.

Monatelange Verhandlungen

Und plötzlich öffnet sich ein Weg. Mayngarten kennt Eduardo Emilio Delgado, ehemaliger Fussballer, Vater und Berater von Matías Delgado. Vater Delgado realisiert sofort, was sich seinem Sohn da für eine Chance bietet. Europa, Zentrum des Weltfussballs – sportlich, finanziell und von der Bedeutung her. «Er hat Druck auf den Präsidenten gemacht», erzählt Zbinden. Die Verhandlungen beginnen, aber sie ziehen sich hin. Monatelang. Es ist Zbindens erster Transfer eines Argentiniers direkt aus Südamerika in die Schweiz.

Was er seither gelernt hat? Argentinische Klub-Präsidenten sind äusserst umgänglich, wenn man mit ihnen isst und trinkt. Sobald es aber um einen Spieler geht, sind sie knallhart. «Sie geben dir oftmals vor, sie hätten es nicht nötig, obwohl sie die Löhne teils kaum rechtzeitig bezahlen können», sagt Zbinden. Doch er ist immer über die finanzielle Lage der Klubs informiert. Ihm macht man so schnell nichts vor.

Schwierige Anfangsphase

Im Sommer 2003 klappts dann endlich. Delgado kommt in die Schweiz. Auch dank der zweiten Frau seines Vaters. Sie lebte lange in Deutschland, sprach Deutsch und vereinfachte so die Verhandlungen mit Basel. Bei Delgados Rückkehr nach Basel im Sommer 2013 spielte sie erneut eine wichtige Rolle, wie Zbinden betont.