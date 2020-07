Wegen Corona-Quarantäne: Der FCZ tritt gegen Basel und YB mit der U21 an

Die Super League geht weiter wie geplant. Die Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich findet am Dienstagabend wie vorgesehen statt. Das teilt der FCZ mit. Weil sich ein Grossteil der Mannschaft wegen möglicher Corona-Ansteckungen in Quarantäne oder Isolation befindet, treten die Zürcher mit der U21-Mannschaft an. Auch für das Heimspiel am Samstag gegen Meister YB wird das Promotion-League-Team der der Zürcher unter Trainer Marinko Jurendic auflaufen.

Die Swiss Football League schreibt, sie setze weiterhin alles daran, die Meisterschaft wie vorgesehen bis am 3. August zu Ende zu spielen. An diesem Tag müssen die Verbände der UEFA ihre Teilnehmer an den Europacup-Wettbewerben mitteilen.