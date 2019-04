Zwei Transparente hängen am Wochenende im Joggeli. Eines mit der Aufschrift «Cupfinal: Fairi Tickets für alli». Das andere mit dem deutlichen Fingerzeig: «Cupfinal: Uff Bärn finde mir au ohni euri Kombitickets». Die Erklärung zu den beiden Botschaften liegt auf den Plätzen im ganzen Stadion auf. Es ist ein Schreiben der Fankurven aller vier noch im Schweizer Cup vertretenen Teams - also des FC Basel, des FC Zürich, Luzerns und Thuns.

Die Hauptbotschaft ist klar: Die Tickets für den Cupfinal, der am 19. Mai in Bern stattfinden wird, sind überteuert. In den Fankurven kostet ein Ticket 50, auf den Tribünen 100 respektive 120 Franken. «Der Besuch des Cupfinals verkommt für die Fans zu einer Luxusangelegenheit», monieren die Fankurven «Block Süd», die Muttenzerkurve, die «United Supporters Luzern» und die Zürcher Südkurve. Dass der Organisator des Cupfinals, der Schweizer Fussballverband (SFV), die hohen Preise mit der Beinhaltung eines Zugtickets für die Fans rechtfertigen, sei «scheinheilig».