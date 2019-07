Der FC Basel steht in der 3. Qualifikationsrunde für die Champions League. Nach dem 2:3 im Hinspiel schalteten die Basler den favorisierten PSV Eindhoven mit einem 2:1 im Rückspiel aus. Verteidiger Eray Cömert brachte das Team von Trainer Marcel Koller bereits in der 8. Minute in Führung, Bruma glich in der 23. Minute für die Niederländer aus. Das Siegtor erzielte ausgerechnet der Niederländer Ricky van Wolfswinkel in der 68. Minute.