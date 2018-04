Unterhaltung

Spektakulär! Anders kann man das vierte Duell des FCB mit Sion in dieser Saison nicht beschreiben. 28 Schüsse feuert Sion ab, 14 davon aufs Tor. Der FCB seinerseits zieht sieben Mal ab, fünf Mal fliegt der Ball in Richtung Tor. Alleine diese Statistik beweist, was in diesem Spiel geboten wurde.

Hinzu kommt eine hohe Intensität über die ganze Dauer, ein ständiges Auf und Ab, ein Elfmeterpfiff kurz vor der Pause sowie ein Tor, das zu Unrecht aberkannt wird. Für den neutralen Zuschauer ist es ein perfektes Spiel, in dem kein Team je zur Ruhe kommt oder sich sicher fühlen kann. Für die Fans ist es ein einziger Nervenkrieg bis in die allerletzte Minute, in der Petretta auf der Linie klären kann. Dafür gibts 9 «Burstreckys».