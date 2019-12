Triumph und Tumulte: Der FCB freut sich nach dem 2:0 gegen Trabzonspor, Fans benehmen sich daneben

Der FC Basel ist seit gestern Abend um gut eine Million Euro reicher. Für den 2:0-Heimsieg gegen Trabzonspor schüttet die Uefa 570’000 Euro an Prämie aus, für den dadurch gesicherten Gruppensieg fliesst noch eine weitere halbe Million in die Basler Kassen. Ein schönes Weihnachtsgeld für Präsident Bernhard Burgener und seinen FCB.

In den ersten zwanzig Minuten gibt es allerdings wenig Anzeichen, dass Basel nach den Heimsiegen gegen Krasnodar (5:0) und Getafe (2:1) auch den dritten -Europa-League-Gast im Joggeli besiegt. Die im Vergleich zum letzten Ligaspiel auf zehn Positionen veränderte B-Elf von Trabzonspor versemmelt gleich vier Hochkaräter. Einmal rettet Jonas Omlin, einmal die Latte, einmal Raoul Petretta auf der Linie und einmal das Unvermögen von Parmak. Das 1:0 von Silvan Widmer fällt in der 21. Minute dann völlig entgegen dem Spielverlauf. Nach einer Zuffi-Ecke und einem parierten Cabral-Kopfball staubt der Verteidiger am zweiten Pfosten ab. Es ist erst der zweite Treffer von Widmer auf internationaler Bühne. Den ersten erzielte er im Hinspiel in Trabzon.

Protestbanner sorgt für ein Handgemenge auf der Tribüne

Nach dem Führungstreffer ist die Angriffslust der Türken gebrochen. Der FCB hat keine Mühe, das Spiel zu kontrollieren, spielt aber auch nicht mit letzter Konsequenz auf das 2:0. Brisant wird es kurz vor der Pause neben dem Platz. Ein Banner mit der Aufschrift «Love Football, Hate Fascism» sorgt im Unterrang von Sektor B für Tumulte. Trabzonspor gilt als ein Club, der dem türkischen Präsidenten Recip Erdogan durchaus positiv gesinnt ist. Gegen dessen nationalistische Politik wendet sich das Banner. Rund vierzig türkische «Fans» fühlen sich durch diese friedliche Protestaktion so sehr provoziert, dass sie dem «Demonstranten» an den Kragen wollen. Ein Böller fliegt aus dem Gästeblock auf den Rasen. In der anderen Ecke haben die Sicherheitskräfte ihre Müh und Not, den Bannerträger vor den wütenden Türken zu beschützen. Erst als die Polizei einschreitet, löst sich der Mob auf. «Türkiye, Türkiye», hallt es aus dem Gästesektor, zahlreiche türkische Flaggen werden geschwenkt.