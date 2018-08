Basel gewinnt mit 3:2 gegen Limassol. Das gab während der Partie zu reden:

Die FCB-Dominanz

Eine Halbzeit lang hat der FCB alles im Griff. Rein gar nichts deutet darauf hin, dass die harmlosen Zyprer auch nur den Hauch einer Chance haben. Ricky van Wolfswinkel bringt den FCB schon nach sechs Minuten auf die Siegerstrasse, Petretta und Balanta hätten nachlegen können und Limassols einziger Torschuss vor der Pause landet in den Wolken. Die Zyprer spielen schwächer als Montlingen am vergangenen Wochenende. Doch nach der Pause drehen die Gäste auf und erwischen den FCB auf dem völlig falschen Fuss. Maglica (49.) und Papoulis (53.) verwandeln die ersten beiden Schüsse auf das Tor von FCB-Hüter Martin Hansen. Doch der FCB zeigt Moral und kommt nach zwei Ecken zu zwei Toren. Erst köpft van Wolfswinkel das 2:2, dann legt Cömert nach und sichert dem FCB den Sieg.

Omlins Verletzung

Fünf Minuten vor Anpfiff muss Marcel Koller ein erstes Mal wechseln. Stammtorwart Jonas Omlin hat sich verletzt und kann nicht spielen. Für Omlin kommt Cup-Torwart Martin Hansen gleich zu seinem zweiten Einsatz für Rotblau. Es sollte ein bittererer werden als noch am Samstag in der Ostschweiz. Hansen muss die ersten beiden Schüsse auf sein Tor beide aus dem Netz holen und kann sich auch in der Folge nicht auszeichnen.

Der Regen bringt die Wende

Hat Taulant Xhaka vor seiner Einwechslung einen Regentanz gemacht? Es sieht fast so aus, denn kaum ist der Albaner auf dem Feld öffnet der Himmel seine Schleusen. Die nasse Abkühlung hilft dem FCB und setzt in der Schlussphase neue Kräfte frei. Mitten in die Sinnflut trifft Cömert zum umjubelten 3:2.