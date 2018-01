Sabina Hafner und Mario Dolder, Mitglieder des Baselbieter Olympiateams, erfüllten die Selektionskriterien für die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen und zählen zur Schweizer Olympia-Delegation in Pyeongchang.

Die Prattler Eishockeyspielerin Sandra Thalmann fand (vorerst) im Olympia-Kader des Frauen-Eishockeyteams keine Aufnahme und ist auf Pikett gesetzt worden. Vor vier Jahren, an den Spielen in Sochi, hatte Sandra Thalmann mit dem Frauen-Eishockey-Nationalteam die Bronzemedaille gewonnen.

Dritte Olympia-Teilnahme für Sabina Hafner

Nach 2006 in Turin (10. Rang zusammen mit Cora Huber) und 2010 in Vancouver (12. Platz mit Caroline Spahni) wird die 33-jährige Liestaler Bobsportlerin Sabina Hafner zum dritten Mal an Olympischen Winterspielen teilnehmen. Das Bobteam Hafner schaffte die Selektion dank eines sechsten Rangs am Weltcuprennen in St. Moritz und eines siebten Rangs am Weltcup-Rennen in Altenberg.

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Sabina Hafner ihr Comeback als Bobpilotin gegeben, nachdem sie zwischenzeitlich als Einzelsportlerin im Skeleton-Schlitten durch den Eiskanal raste. Sie bereut ihr Comeback nicht: «Der Wechsel von Skeleton zum Bob hat sich voll ausbezahlt.» Von ihrer Rückkehr profitierte auch der Frauen-Bobsport in der Schweiz. «Jetzt ist der Frauen-Bobsport wieder im Aufschwung. Nach den Olympischen Winterspielen mache ich Platz für den Nachwuchs.»

Sabina Hafner wird an Olympia von den Anschieberinnen Eveline und Rahel Rebsamen unterstützt. Welche der Zwillingsschwester am 20./21. Februar 2018 im Olympia-Wettbewerb zum Einsatz kommen wird, ist noch offen. «Es gibt leichte Differenzen bei den Zwillingsschwestern. Ich darf sicher auch mitentscheiden, wer mit mir die Olympia-Bobrennen bestreiten wird». Ihren Olympia-Schlitten sieht sie erst wieder in Südkorea.