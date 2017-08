Da schrillen bei vielen FCB-Fans die Alarmglocken. In den sozialen Medien schlugen nach dem Spiel die Wellen hoch. Viele sehen nicht nur die Meisterschaft in Gefahr, sondern insbesondere auch die Champions League, die in einem knappen Monat beginnt. Aber sind diese Befürchtungen berechtigt nach einem Saisonstart mit drei Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden?

Bewusst mehr Risiko genommen

Die Erwartungen in Basel sind sehr hoch. Nicht nur sorgte der FCB in den letzten Jahren immer wieder für Glanzlichter in der Königsklasse, er sicherte sich zudem sieben Mal in Serie den Meistertitel. Immer überlegener war Rot-Blau. Letzte Saison unter Urs Fischer sicherten sich die Rot-Blauen den Titel schon Ende April. Logisch freute man sich darüber, aber viel eher sah man es als Selbstverständlichkeit an, monierte, dass der FCB zu wenig Unterhaltung biete, zu viele Legionäre beschäftige. Auch das führte zum Wechsel in der Teppichetage. Frischer Wind sollte ins Joggeli kommen. Und die Neuen rund um Präsident Bernhard Burgener und Sportchef Marco Streller versprachen Besserung. Mehr Eigengewächse, mehr Spannung, bessere Unterhaltung.