Rückkehrer David Abraham erklärt vor dem Duell, warum er Frankfurt ein bisschen lieber mag als Basel

Als er die Maske abnimmt, grinst David Abraham bis über beide Backen. Er ist sichtlich froh, acht Jahre nach seinem Abschied aus Basel wieder im Joggeli zu sein. «Es ist schön, wieder hier zu sein», sagt er vor dem Rückspiel mit seinem aktuellen Klub Eintracht Frankfurt gegen seinen Ex-Klub FC Basel.

53 Europapokal-Spiele hat Abraham bisher bestritten, dies ausschliesslich für diese beiden Vereine. Mit dem FCB zwang er Man United, Bayern München oder die AS Rom in die Knie und war als Abwehrpatron ein Garant für die unvergesslichen Sternstunden. Sein damaliger Teamkollege Valentin Stocker sagt: «Wir haben viele Kriege zusammen gewonnen. Ich habe ihn in sehr positiver Erinnerung.» Auch Fabian Frei lobt: «Er war auf dem Platz ein Aggressivleader und neben dem Platz ein ganz lieber.»

In seinen vier Jahren beim FC Basel gewann Abraham drei Meistertitel und zwei Cupsiege. 2012 verlängerte er seinen auslaufenden Vertrag nicht und wechselte ablösefrei zu Getafe. Über Hoffenheim kam er 2015 nach Frankfurt, wo sich der 34-Jährige ebenso wohl fühlt wie damals in Basel. Nach eigener Aussage gestern sogar noch ein bisschen wohler. «Aber einfach, weil ich aktuell da spiele», sagt Abraham und grinst. Er erklärt: «Basel und Frankfurt waren verschiedene Zeitpunkte in meiner Karriere. Hier hatte ich ein gutes Team, durfte Champions League spielen, Titel gewinnen und mir in jungen Jahren als Fussballer einen Namen machen. Auch bei der Eintracht habe ich eine wundervolle Zeit. Ich konnte mich altersbedingt noch mehr einbringen, kennt das Prozedere im internationalen Wettbewerb und habe die Möglichkeit, mich auf allerhöchstem Niveau zu messen.» Auch in Frankfurt gibt es einen Titel In Frankfurt erlebt der Innenverteidiger weitere Sternstunden. Er gewinnt 2018 den DFB-Pokal und trägt in internationalen Spielen 19 Mal das Trikot der Hessen. In der vergangenen Saison prescht Abraham als Captain mit der Eintracht bis in den Halbfinal der Europa League vor und sorgt in der ganzen Stadt für einen Tsunami an Emotionen. Inter Mailand und Benfica Lissabon werden auch dank der grossartigen Unterstützung der berüchtigten Frankfurter Fans mit ihren stadionumfassenden Choreos geschlagen. Gegen Chelsea ist dann erst nach Elfmeterschiessen Schluss.