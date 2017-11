Arnold Gjergjaj macht das, was er neben dem Boxen am besten kann. Er lacht herzhaft. Schliesslich ist in seinem Gym in Pratteln kein Gegner in Schlagdistanz, dem man mit einem furchteinflössenden Blick die Lust am Angreifen nehmen muss. Auch das beherrscht die Kobra bei Bedarf.