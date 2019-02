Beide Mannschaften traten in dieser «Belle» in Bestbesetzung an. Nach den letzten zwei Siegen hatten sich die Basler für dieses Spiel einiges ausgerechnet. So wurde die Partie sehr konzentriert und selbstbewusst in Angriff genommen.

Doch abermals gelingt dem EHC Dübendorf das erste Tor im Powerplay durch einen Rebound von Topscorer Widmer. Danach setzte "Dübi* nach und drückte auf das zweite Tor. Statt 2:0 hiess es dann aber 1:1. Mit einem Entlastungsangriff über Sarault schiesst Tuffet mit der ersten Basler Chance den Ausgleich.

Doch trotz dieses Gegentores blieb Dübendorf mit einer starken ersten Sturmlinie, welche die Basler Defensive oft in Schwierigkeiten brachte, das spielbestimmende Team.

Die Freude währt kurz

Das Mitteldrittel gestaltete sich zunächst ausgeglichen. Basel hatte durch Schir die ersten zwei guten Möglichkeiten, bevor Schnellmann seine Farben erstmals in Führung schoss. Dübendorfs Verteidiger wischte den Puck gemäss den Schiedsrichtern hinter der Torlinie weg.

Die Freude über die Führung währte jedoch leider nicht lange. Nur rund eine Minute später gleicht Stettler mit einem satten Schuss aus. Dieses Tor gab den Gastgebern wieder Auftrieb, was das 3:2 durch Lukaszek do Carmo mit einem schönen Drehschuss bestätigte. Kurz nach einem überstandenen Powerplay schleicht sich Verteidiger Piai alleine vor des Basler Tor, wird angespielt und erhöht zum 4:2.

Kämpferisch, aber erfolglos

Basel erhielt in der Folge in Überzahl die Chance zu verkürzen, hatte aber durch einen Pfostenschuss von Büsser Pech. Glück musste Basel auch nochmals in Anspruch nehmen, als Haller abermals einem alleine vor ihm stehenden Dübendorfer gegenüberstand. Dieses Mal ging der Basler Torhüter als Sieger des Duells hervor. Eine Minute vor Schluss fast doch noch der Anschlusstreffer. Lanz scheitert jedoch ganz knapp.